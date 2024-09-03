2 günde 2 kritik veri! Ünlü bankadan TCMB için 'faiz' tahmini

Morgan Stanley’den yavaşlayan iç talep tarafında Merkez Bankası’nın rahat olduğu değerlendirmesi yapılırken, politika faizinde 2024 yılında indirim yapılmayacağı tahmini de korundu.

Bloomberg HT haberine göre, dün açıklanan büyüme ve bugün açıklanan enflasyon verileri sonrası Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük imzalı değerlendirmede, şunlar ifade edildi:

“Bugünkü enflasyon verisi TCMB’nin yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu olsa da hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır.”

Raporda ayrıca, PPK’da geçen aydan itibaren hizmet enflasyonu ve geniş tabanlı enflasyon beklentilerine yapılan vurgunun artırılmasıyla bu durumun uyumlu olacağı belirtildi.

TCMB’nin son dönemdeki makroihtiyati sıkılaştırma tedbirleri ve büyümedeki zayıflamaya karşın, finansal koşulları sıkı tutmasındaki kararlılığının altının çizilmesinin de önemli olduğu düşünülüyor.

TCMB'nin iç talepteki yavaşlamadaki seyirde rahat göründüğü değerlendirmesi yapılan notta, TCMB analistlerinin 2024 ikinci çeyrek büyümeye bağlı olarak, bugün yayınladıkları blog yazısına da işaret edildi. Analizde, "köprü günlerinin zayıf sanayi baskısı üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, ekonomik faaliyetin ana eğiliminde dezenflasyonu destekleyecek şekilde ılımlı ancak kademeli olarak artan bir düşüş olduğu” sonucuna varılmıştı.

Raporda, yavaşlayan iç talebin, aylık enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin, enerji zamları ve okula dönüş fiyatlandırması etkisinin geçmesiyle birlikte, ekim ayından itibaren daha görünür hale geleceği vurgusu yapılırken, “Yıllık enflasyon tahminimizi 2024 yıl sonu için yüzde 42,4 ve 2025 yıl sonu için yüzde 25,2 olarak koruyoruz” denildi.