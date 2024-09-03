Faiz indirimi başka bahara mı kaldı? Ekonomistler açıkladı

Küresel piyasalarda Fed’in öncülüğünde faiz indirim döngüsünün başlaması beklenirken, eylülde ilk adımı atması beklenen Powell’ın 25 baz puan ile 50 baz puanlık indirimleri küresel piyasalarda fiyatlanıyor.

Türkiye’de de TCMB’nin yüzde 50 olan politika faizinde indirim çok önce konuşulmaya başlanmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın “gündemimizde yok” dediği faiz indiriminde, son enflasyon verisi yeni tabloyu gözler önüne serdi.

TÜİK TÜFE verilerinde, ağustos ayında enflasyon yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Enflasyonda artış aylık yüzde 2,47 olurken, TCMB’nin yıl sonu hedefi de yüzde 34-42 aralığının orta noktası olan yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyonda hedefin tutup tutmayacağı veriler sonrası yeniden tartışılmaya başlandı.

Diğer yandan da Merkez Bankası’nın yüzde 50 olan politika faizinde indirime gidip gitmeyeceği de gündeme geldi.

Ekonomistler ne dedi?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz indirimine olumsuz öngörüde bulundu:

“Ağustos’ta mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyon (B ve C) %3’ün üzerinde, hizmet enflasyonu %4’ün üzerinde. Bu aşamada faiz indirimini destekleyecek bir veri yok.”

Ağustos’ta mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyon (B ve C) %3’ün üzerinde, hizmet enflasyonu %4’ün üzerinde. Bu aşamada faiz indirimini destekleyecek bir veri yok. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 3, 2024

“Başka bahara mı kaldı?”

Prof. Dr. İbrahim Turhan, enflasyon verisine yönelik değerlendirmesinde, şunları ifade etti:

“Ağustos tüketici fiyat enflasyonu aylık %2,5 oldu. Aylık enflasyon içinde bulunduğumuz koşullar ve enflasyonun yıl sonu OVP öngörüsü çerçevesinde gereken düşüş eğilimi ile uyumlu değil gibi görünüyor. Acaba gerçekten öyle mi? Bu veriden sonra faiz indirimi başka bahara mı kalır?”

Ağustos tüketici fiyat enflasyonu aylık %2,5 oldu.

Aylık enflasyon içinde bulunduğumuz koşullar ve enflasyonun yıl sonu OVP öngörüsü çerçevesinde gereken düşüş eğilimi ile uyumlu değil gibi görünüyor.

Acaba gerçekten öyle mi?

Bu veriden sonra faiz indirimi başka bahara mı kalır? — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) September 3, 2024

“Mevcut senaryoda kredi faizleri çok daha hızlı düşer”

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Direktörü Ali Çufadar, kredi faizlerine yönelik, senaryoları şu şekilde belirtti:

“Politika ve kredi faizleri? Ekimde faiz indirim şartları oluşabilir. Görüşüm hala aynı. TCMB, çok düşük, 2'şer puan indirimi optimal. Kasım beklenirse; 2,5'er puan indirim optimal. Krediler uzun vadeli; mevcut senaryoda kredi faizleri çok daha hızlı düşer...”

5⃣ Politika ve kredi faizleri?



📌Ekim'de faiz indirim şartları oluşabilir. Görüşüm hala aynı.

📌TCMB, çok düşük, 2'şer puan indirimi optimal.

📌Kasım beklenirse; 2,5'er puan indirim optimal.



➡️Krediler uzun vadeli; mevcut senaryoda kredi faizleri çok daha hızlı düşer... — Ali Çufadar (@ali_cufadar) September 3, 2024

“2025’te zor tercihler yapmak durumunda kalmaya doğru gidiyoruz”

Ekonomist Emrah Gürelli, enflasyonda gelecek yılı daha problemli görerek şunları iletti:

“Kasımda indirim işi biraz zora giriyor, yüksek enflasyon TL’yi sene sonuna kadar desteklemeye devam eder. Enflasyonda bu katılık çok problemli, 2025’te zor tercihler yapmak durumunda kalmaya doğru gidiyoruz…”

Kasım’da indirim işi biraz zora giriyor , yüksek enflasyon TL’yi sene sonuna kadar desteklemeye devam eder. Enflasyonda bu katılık çok problemli , 2025’te zor tercihler yapmak durumunda kalmaya doğru gidiyoruz.. — Emrah Gürelli (@EmrahGurelli) September 3, 2024

“Ağustos enflasyon verisi sonrası TCMB'nin bu yıl faiz indirmesi olasılığı arttı”

Fintech firması Conotoxia'dan Bartosz Sawicki, yıllık enflasyonun ağustos ayında yeniden keskin bir düşüş göstermesinin ardından, TCMB’nin bu yıl faiz indirimine gitmesinin daha olası göründüğünü söyledi.

Sawicki, bu eğilimin kısmen baz etkileri sayesinde önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti. “Sıkı para politikası devam ettikçe temel fiyat baskıları da zayıflamaya devam edecek” diye konuşan Sawicki, ekonominin yavaşlamasıyla birlikte, gösterge faiz oranında şu anda %50 olan beş puanlık bir indirim ihtimalinin arttığını savundu.