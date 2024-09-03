Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? Ekonomistler yorumladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

Enflasyondaki yükseliş hız keserken, ekonomistler verileri nasıl değerlendirdi?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin yılsonu tahminine göre TÜFE verisini yorumladı:

“Yıl sonunda yüzde 38 hedefine ulaşmak için kalan 4 ayda enflasyonun ortalama yüzde 1,3 olması gerekiyor.”

Yıl sonunda %38 hedefine ulaşmak için kalan 4 ayda enflasyonun ortalama %1,3 olması gerekiyor. pic.twitter.com/lcob9C6Mez — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 3, 2024

"Beklendiği kadar keskin değil"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Türkiye'de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 52'nin hemen altında seyretti ancak düşüşün beklendiği kadar keskin olmaması, TCMB'nin önünde hala zorlu bir çalışma olduğunu gösteriyor" dedi.

Inflation lower in Turkey at just short of 52% YOY in August but the decline was not as sharp as expected which underlines the hard work still ahead for the CBRT. pic.twitter.com/3tSZ0box4A — Timothy Ash (@tashecon) September 3, 2024

"Sonuç değişmez"

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Ali Çufadar, enflasyonda düşüş sürecine işaret ederken, aylık bazda yüksek olduğunu da şu şekilde açıkladı:

“Enflasyon; Aylık yüzde 2,47. Şakayı erteledik. Çok yüksek, İTO ve Türk-İş verileri sonrası daha düşük bekliyordum... Sonuç değişmez; bir defalık kamu zam etkileri haricinde, enflasyon düşüş sürecinde...”

Enflasyon;



Aylık yüzde 2,47. Şakayı erteledik :)



Çok yüksek, İTO ve Türk-İş verileri sonrası daha düşük bekliyordum...



Sonuç değişmez; bir defalık kamu zam etkileri haricinde, enflasyon düşüş sürecinde... — Ali Çufadar (@ali_cufadar) September 3, 2024

"Son 20 yılın en yüksek ağustos verisi"

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, enflasyonun aylık seviyesine vurgu yaptı:

“Mevsimsel olarak ağustosta aylık enflasyon düşük çıkar. Bu ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,47 ile geçen yılın verisinin ardından son yirmi yılın en yüksek ağustos verisi.”

Mevsimsel olarak Ağustosta aylık enflasyon düşük çıkar.



Bu Ağustosta aylık enflasyon %2,47 ile geçen yılın verisinin ardından son yirmi yılın en yüksek Ağustos verisi. — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) September 3, 2024

"Para politikası başarısı bu mudur?"

Prof. Dr. Mehmet Şişman, Avrupa’da da düşen enflasyonla TÜİK verisini karşılaştırdı:

“Euro bölgesi yıllık enflasyonu yüzde 2,2 (Ağustos sonu). Bu Şubat 2023'te yüzde 9’lardaydı. Türkiye aylık (dikkat) Ağustos yüzde 2,47 (yıllık yüzde 51,97). Şubat 2023 aylık yüzde 3,15 (yıllık yüzde 55,18). Para politikası başarısı bu mudur?”

Euro bölgesi yıllık enflasyonu %2,2 (Ağustos sonu). Bu Şubat 2023'de %9 lardaydı.



Türkiye aylık (dikkat) Ağustos %2,47 (yıllık %51,97).

Şubat 2023 aylık %3,15 (yıllık %55,18).

Para politikası başarısı bu mudur? — Mehmet Şişman,Prof.Dr. (@iktisadiprof) September 3, 2024

"Beklenen enflasyon rakamından çok uzak"

Prof. Dr. Serap Durusoy, hedeften uzak olunduğunu, “TÜİK'e göre dahi baz etkisine rağmen TÜFE %52 olarak açıklandı. Bu yıl için beklenen enflasyon rakamından çok uzak” ifadeleriyle belirtti.

TÜİK'e göre dahi baz etkisine rağmen TÜFE %52 olarak açıklandı.Bu yıl için beklenen enflasyon rakamından cookkk uzak. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) September 3, 2024

"Karşılaşmaya devam edecek"

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, verilere yönelik yaptığı değerlendirmenin sonunda şunları belirtti:

“Eğitime bütçe ayırmaya çalışan herkes, okullar açılmadan önden yüklemeli fiyatlar ile karşılaşmış oldu, karşılaşmaya devam edecek.”

📌TÜİK, Ağustos ayı TÜFE'yi yıllık %51,97 aylık %2,47 olarak açıkladı

📌Manşet enflasyon baz etkisiyle gerilemiş görünse de eğitim ve sağlıkta yıllık enflasyon %100'ün üstünde 📌Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana gruplar;

eğitim %120,81

konut %101,49

sağlık %53,49… — Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz (@binhanelif) September 3, 2024

"Manevra alanı tamamen ortadan kalktı"

Prof. Dr. Emre Alkin de yılsonu hedefine değindi:

“TÜFE’nin yıl sonu % 38 olması için yeterli manevra alanı tamamen ortadan kalktı.”

TÜFE’nin yıl sonu % 38 olması için yeterli manevra alanı tamamen ortadan kalktı.. — emre alkin (@emrealkin1969) September 3, 2024

"Yeni bir dönem başlayacak"

Ekonomist Murat Sağman, baz etkisiyle düşüşün bittiğini belirtti:

“TÜİK Ağustos enflasyonunu aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 olarak açıkladı. Enflasyonda baz etkisi dönemi kapandı. Eylül enflasyonu ile birlikte yeni bir dönem başlayacak.”