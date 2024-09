Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? Ekonomistler yorumladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin yılsonu tahminine göre TÜFE verisini yorumladı:

“Yıl sonunda yüzde 38 hedefine ulaşmak için kalan 4 ayda enflasyonun ortalama yüzde 1,3 olması gerekiyor.”

İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Türkiye'de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 52'nin hemen altında seyretti ancak düşüşün beklendiği kadar keskin olmaması, TCMB'nin önünde hala zorlu bir çalışma olduğunu gösteriyor" dedi.

