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Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? Ekonomistler yorumladı

TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekonomistler enflasyonu yorumlarken, TCMB’nin yıl sonu hedefinin tutması için aylık enflasyonun yüzde kaç olması gerektiğini de hesapladılar.

Haber Merkezi
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Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? Ekonomistler yorumladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi

Enflasyondaki yükseliş hız keserken, ekonomistler verileri nasıl değerlendirdi?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin yılsonu tahminine göre TÜFE verisini yorumladı:

“Yıl sonunda yüzde 38 hedefine ulaşmak için kalan 4 ayda enflasyonun ortalama yüzde 1,3 olması gerekiyor.”

"Beklendiği kadar keskin değil"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Türkiye'de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 52'nin hemen altında seyretti ancak düşüşün beklendiği kadar keskin olmaması, TCMB'nin önünde hala zorlu bir çalışma olduğunu gösteriyor" dedi. 

"Sonuç değişmez"

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Ali Çufadar, enflasyonda düşüş sürecine işaret ederken, aylık bazda yüksek olduğunu da şu şekilde açıkladı:

“Enflasyon; Aylık yüzde 2,47. Şakayı erteledik. Çok yüksek, İTO ve Türk-İş verileri sonrası daha düşük bekliyordum... Sonuç değişmez; bir defalık kamu zam etkileri haricinde, enflasyon düşüş sürecinde...”

"Son 20 yılın en yüksek ağustos verisi"

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, enflasyonun aylık seviyesine vurgu yaptı:

“Mevsimsel olarak ağustosta aylık enflasyon düşük çıkar. Bu ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,47 ile geçen yılın verisinin ardından son yirmi yılın en yüksek ağustos verisi.”

"Para politikası başarısı bu mudur?"

Prof. Dr. Mehmet Şişman, Avrupa’da da düşen enflasyonla TÜİK verisini karşılaştırdı:

Euro bölgesi yıllık enflasyonu yüzde 2,2 (Ağustos sonu). Bu Şubat 2023'te yüzde 9’lardaydı. Türkiye aylık (dikkat) Ağustos yüzde 2,47 (yıllık yüzde 51,97). Şubat 2023 aylık yüzde 3,15 (yıllık yüzde 55,18). Para politikası başarısı bu mudur?”

"Beklenen enflasyon rakamından çok uzak"

Prof. Dr. Serap Durusoy, hedeften uzak olunduğunu, “TÜİK'e göre dahi baz etkisine rağmen TÜFE %52 olarak açıklandı. Bu yıl için beklenen enflasyon rakamından çok uzak” ifadeleriyle belirtti.

"Karşılaşmaya devam edecek"

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, verilere yönelik yaptığı değerlendirmenin sonunda şunları belirtti:

“Eğitime bütçe ayırmaya çalışan herkes, okullar açılmadan önden yüklemeli fiyatlar ile karşılaşmış oldu, karşılaşmaya devam edecek.”

"Manevra alanı tamamen ortadan kalktı"

Prof. Dr. Emre Alkin de yılsonu hedefine değindi:

“TÜFE’nin yıl sonu % 38 olması için yeterli manevra alanı tamamen ortadan kalktı.”

"Yeni bir dönem başlayacak"

Ekonomist Murat Sağman, baz etkisiyle düşüşün bittiğini belirtti:

“TÜİK Ağustos enflasyonunu aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 olarak açıkladı. Enflasyonda baz etkisi dönemi kapandı. Eylül enflasyonu ile birlikte yeni bir dönem başlayacak.”

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