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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Dezenflasyon belirginleşiyor

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti." dedi. Şimşek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Dezenflasyon belirginleşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.

Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu.

"Yıl sonunda tahmin aralığında gerçekleşecek"

Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

 

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