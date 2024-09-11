New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 40.638,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.496,42 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 17.061,41 puana yükseldi.

Açıklanan enflasyon verileri, ABD'de bu ay daha yüksek oranda faiz indirimine gidilebileceği öngörülerini zayıflatırken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi.

Açıklanan veriler sonrasında para piyasasındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 85'e yükselirken, 50 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 15'e geriledi.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda beklenenden biraz daha yüksek gelmesinin ardından dolar endeksi 101,8'e yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de 4 baz puan artışla yüzde 3,69'a yaklaştı.

Analistler, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirime gitmesi için daha "yumuşak rakamlar" gerektiğine işaret ederek, bugünkü çekirdek enflasyon verilerinin kalıcı enflasyon baskılarının sinyalini verdiğini ve dolayısıyla 25 baz puanlık bir indirimin daha olası hale geldiğini kaydetti.

Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.

Öte yandan, ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi. Tartışmanın ardından gerçekleştirilen anketlerde seçimlerde Harris'in şansında artış öngörülürken, Trump Media & Technology Group hisseleri yüzde 16 kayıpla güne başladı.