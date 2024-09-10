Wall Street, Harris’in seçilmesinden korktu

Wall Street, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in kasım ayında kazanması ve vaat ettiği vergi artışlarını yürürlüğe koyması halinde şirket kazançlarının ve borsanın darbe alacağını tahmin ediyor.

Vergi politikası, 5 Kasım seçimleri öncesinde yatırımcılar için kilit bir odak noktası olarak ortaya çıktı. Cumhuriyetçi aday ve eski Başkan Donald Trump ile bu gece münazaraya çıkacak olan Harris arasında istatistiksel olarak başa baş bir mücadele söz konusu.

Varlık danışmanları, yatırımcılardan olası değişikliklere nasıl hazırlanacaklarına dair sorular aldıklarını söylüyorlar.

"Vergi politikası yatırımcılar için çok ama çok büyük bir endişe kaynağı" diyen BMO U.S. Wealth Management'ın baş yatırım yetkilisi Yung-Yu Ma, ülkenin dört bir yanındaki müşterilerinden olası vergi artışlarıyla ilgili sorular aldıklarını ifade etti.

Wall Street için en büyük dikkat kurumsal kazançlar ve sermaye kazancı vergileri üzerinde

Trump, başkanlığı döneminde kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indirdi ve geçen hafta ürünlerini ABD'de üreten şirketler için bu oranı yüzde 15'e düşürmekten yana olduğunu söyledi. Harris ise geçen ay, "büyük şirketlerin adil paylarını ödemelerini" sağlamak için kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarma planlarını açıkladı, çünkü "genellikle öğretmenlerimizden, hemşirelerimizden ve itfaiyecilerimizden daha düşük bir vergi oranı ödüyorlar" dedi.

Goldman Sachs analistleri geçen hafta yayınladıkları bir notta Harris'in önerdiği yüzde 28'lik oranla S&P 500 şirketlerinin kazançlarının yüzde 5'lik bir darbe alacağını, Trump'ın önerdiği indirimin ise yüzde 4'lük bir artış sağlayacağını belirttiler.

Ma, daha yüksek vergilerin daha düşük şirket karları ve daha düşük hisse senedi değerlemeleri anlamına geleceğini söyledi. Ma, "Esasen, daha yüksek vergiler nedeniyle borsada önemli bir geri çekilme olasılığı var" dedi.