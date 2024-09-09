Trump ve Biden neden varlık fonu kurmak istiyor?

Demorkatlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki başkanlık rekabeti farklı vaatlerle sürüyor. Nadir de olsa her iki taraf aynı vaadi paylaşabiliyor.Wall Street Journal (WSJ), Biden ve Trump'ın egemen varlık fonu kurmak istediğini yazdı. Analize göre bunun nedenleri arasında Çin ile rekabet var

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"Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bugünlerde çok az konuda hemfikir görünüyorlar. Ancak her iki partiden yetkililer de ABD'nin yeni bir ekonomik araç kullanması fikriyle ilgileniyor: Bir egemen varlık fonu. Beyaz Saray yetkilileri böyle bir fonun tasarımı üzerinde birkaç aydır çalıştıklarını söylüyorlar. Fon, Çin ile rekabet kızışırken erken aşama teknoloji ve enerji güvenliği gibi stratejik çıkarları geliştirmek için sermaye sağlayacak. Açıklama, eski başkan Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada, altyapı ve tıbbi araştırmalar gibi tüm Amerikan halkının yararına büyük ulusal çabalara yatırım yapmak için bir egemen varlık fonu çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Egemen varlık fonu nedir?

Bir ulusal hükümetin sahip olduğu yatırım fonları için kullanılan genel bir terim olan varlık fonları, küresel piyasaların önde gelen oyuncuları haline geldi. Özellikle özel sermaye, özel kredi ve altyapı gibi özel piyasalarda baskın yatırımcılardır ve uzun yatırım ufukları ve derin cepleri onları aranan ortaklar haline getirdi. Tarihsel olarak, petrol zengini ülkeler bu tür fonları hidrokarbon ihracatından elde edilen gelirleri bankaya yatırmak için kullandı. Global SWF'nin verilerine göre, egemen varlık fonları tarafından küresel olarak yönetilen 12,4 trilyon doların %59'u, petrol zengini Norveç ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi doğal kaynaklardan elde edilen gelir fazlasından geliyor. Ancak ABD'nin geniş bütçe ve ticaret açıkları ve derin özel piyasaları var. Bunlar egemen bir varlık fonuna sahip bir ülke için olağan kriterler değil.

Böyle bir araç nasıl finanse edilecek?

Trump, planlanan gümrük vergilerinden elde edilecek geliri kullanarak fonu oluşturacağını söyledi, ancak bu paranın aynı zamanda önerdiği vergi indirimlerini de karşılaması gerekiyor. Beyaz Saray yetkilileri bir dizi finansman kaynağını inceliyor ancak henüz bir tanesine karar vermiş değiller. Kongre'nin fonu ya ödenekli fonlarla ya da özel bir gelir akışıyla beslemesi gerekecek.

Bir yetkiliye göre fonun bir kısmı hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel varlıklara yatırım yaparak piyasa benzeri getiri oranları elde edebilir. Bu getiriler daha sonra getirilerin daha düşük veya daha düşük olduğu daha riskli stratejik varlıklara yapılan yatırımları finanse etmek için kullanılabilir. Yetkili, borç ihracının da düşünülebileceğini, ancak bu tartışmaların çok erken aşamalarda olduğunu söyledi.

Trump ve Beyaz Saray ne öneriyor?

Trump sadece birkaç ayrıntı verdi. Eski başkan, otoyollara, havaalanlarına, sağlık hizmetlerine ve gıda üretimine yatırım yapacağını söyledi. Hisse senedi, tahvil, özel sermaye ve gayrimenkule de yatırım yapılıp yapılmayacağı net değildi. Trump'ın danışmanlarından hedge-fon yöneticisi John Paulson bir röportajında, birçok ülkenin kamu emeklilik maaşlarını çeşitlendirilmiş varlıklara yatırdığına dikkat çekerek bunun olabileceğini öne sürdü. (Paulson, şu anda sadece Hazine borcuna yatırım yapan Sosyal Güvenlik vakıf fonunun da aynı şeyi yapabileceğini söyledi).

Diğer ülkeler inceleniyor

Beyaz Saray yetkilileri olası modeller olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Hindistan, İrlanda ve Singapur tarafından işletilen fonları ve İngiltere'nin temmuz ayında duyurduğu Ulusal Varlık Fonu'nu inceliyor. Ayrıca 1930'larda bankalara, belediyelere, demiryollarına ve diğer işletmelere kredi veren Reconstruction Finance Corp. gibi tarihi ABD örneklerine de bakıyorlar. Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ve yardımcısı Daleep Singh tarafından denetlenen Beyaz Saray planının tamamlanmasına ne kadar kaldığı ya da Demokratların başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu planı destekleyip desteklemediği net değil. Harris'in sözcüsü yorum talebine yanıt vermedi. Bloomberg Biden'ın yardımcılarının bir egemen varlık fonu önerisi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bu fonun görevi, ABD'nin bir bütün olarak fayda sağlayacağı ancak zaman ufku ve risklerin özel yatırımcılar için çok büyük olduğu yerlere yatırım yapmak olacak. Örneğin, Çin'in lityum ve nadir toprak elementleri gibi kritik minerallerdeki hakimiyeti yaygın olarak bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor. Ancak aynı hakimiyet Çin'in piyasayı istediği gibi doldurmasına ve fiyatı Batı'nın alternatiflere yatırım yapmasını caydıracak kadar aşağı çekmesine olanak tanıyor. Beyaz Saray yetkilileri, egemen bir varlık fonunun, Çin'e karşı rekabet edebilmek için ölçeğe ihtiyaç duyan şirketleri öz sermaye, kredi garantileri veya köprü finansmanı ile destekleyerek bu tür piyasa başarısızlıklarını giderebileceğini düşünüyor. Özel sektörün kaçındığı riskleri üstlenerek, bu fonu çoğu kamu emeklilik fonundan ve Norveç'inki gibi görevi getiriyi en üst düzeye çıkarmak olan birçok egemen varlık fonundan farklılaştıracak.

23 eyalette varlık fonu var

Global SWF'ye göre ABD'de halihazırda 23 eyalet düzeyinde egemen varlık fonu bulunuyor ve bu fonlar yaklaşık 332 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Bunların en büyüğü ve en bilineni olan Alaska Daimi Fonu, eyaletin petrol gelirlerine yatırım yapıyor ve 78 milyar doları yönetiyor. Eyaletler ve yerel yönetimler ayrıca otoyollar ve havaalanları gibi altyapıların federal hükümetten çok daha fazla sahibi ve işletmecisidir. Egemen bir servet fonunu kimin yöneteceğini ve neye yatırım yapmasına izin verileceğini belirlemek de siyasi açıdan sıkıntılı olabilir. Örneğin devlet emeklilik fonu yöneticileri, genellikle siyasi olarak atanmış kurullarının hedefleri ile seçmenleri için en yüksek getiriyi sağlama amaçlarını dengelemek zorunda.