İstanbul'da bir öğrenci evi kaç liraya döşeniyor?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler öğrencilerin barınma sorununa çevrildi. Artan kiraların yanı sıra öğrenci evinde kalacak üniversiteli gençlerin birçoğu ev eşyası alamaz durumda. Öğrenci evini tercih edenlerin, kayıt sonrasındaki rotası ise spotçular yani ikinci el eşya satıcıları. Artan hayat pahalılığı nedeniyle işlerinde ciddi düşüş yaşadıklarını söyleyen spotçular ise genelde iki, üç öğrencinin bir araya gelerek eşyalı evlere çıktığı bilgisini paylaşıyor.

Ücretler ilçeden ilçeye göre değişkenlik gösteriyor

Haber Global'den Sibel Gülersöyler, İstanbul'da Avcılar ve Bahçelievler'de spotçularla görüştü. Geçen sene ortalama 20 bin liraya döşenen bir öğrenci evinin maliyetinin bu sene 40 bin liraya kadar yükseldiğini söylüyor. Fazla eşya alınması ve yakın mesafe gibi durumlarda esnaf genelde nakliye ücreti talep etmiyor. Birkaç parça eşya alındığında ise taşıma ücreti müşteri tarafından karşılanıyor. Ücretler ise ilçeden ilçeye göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne birkaç parça ev eşyası bin liraya götürülüyor.

"Öğrenciler ya yurtları tercih ediyor ya da eşyalı ortak evlere çıkıyorlar"

Bahçelievler'de spotçuluk yapan Ali Ekber, en basit malzemelerle öğrenci evi dizmenin 25 bin TL'yi aştığını belirtirken, "Tek kişilik yatak bin 400 TL, set üstü bin TL, baza 3 bin 400 TL, çamaşır makineleri de 3 bin TL'den başlıyor. İkinci el ütü fiyatları ise bin lira. Öğrenciler ya yurtları tercih ediyor ya da eşyalı ortak evlere çıkıyorlar. Eylül ayının ilk haftası olmasına rağmen öğlen saatlerinde bile siftah yapamadım" dedi.

Fiyatlar katlandı

Bahçelievler'de yaklaşık 10 yıldır 2. el eşya alım satımı ile ilgilenen Oğuzhan Beycioğlu da bir öğrenci evinin maliyetlerini geçen yıla göre şöyle kıyaslıyor: "Buzdolabı geçen sene 2 bin TL'den satılırken, bu yıl 4 bin TL'ye satılıyor. İkinci el çamaşır makineleri bin 500 ila 2 bin TL bandından 4 bin TL'ye yükselmiş durumda. Televizyon fiyatları ise 5 bin TL'nin altında değil. Yataklı bazalar, koltuk takımları da 5 bin TL'den başlayan fiyatlarla pazarlanıyor" ifadelerini kullanıyor.

Kampanyalı teşhir ürünler

Avcılar'daki spotçularda ise genelde teşhir ürünleri satılıyor. Buradaki garanti süreleri ise bir yıla uzuyor. Teşhir ürünlerde buzdolabı fiyatları 7, 8 bin TL, çamaşır makinelerinde ise 6 bin TL'den başlıyor. Ancak ikinci el satan dükkanlarda; çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ya da televizyon gibi çeşitli kampanya paketleri de sunuluyor. Spotçular, ikinci el ürünlerin satıldığı platformların esnafı ve müşteriyi korumadığını da belirtiyor. Mağduriyetlerin bitmesi için bu sitelerin vergiye tabi tutulmasını talep ediyorlar. Öte yandan spotçularda genelde yabancı elamanlar çalıştırılıyor. Haftalık 6, 7 bin lira kazanan bu kişilere yemek parası olarak da ortalama 4 bin lira veriliyor.