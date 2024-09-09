Narin Güran soruşturmasına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili getirilen yayın yasağının, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır” dedi.
RTÜK internet sitesinde yayımlandı
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararının RTÜK’ün internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sorumlu medya kuruluşlarına teşekkür eden Şahin, “Yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
RTÜK’ün internet sitesinde yayımlanan karara ilişkin, “Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 09 Eylül 2024 tarihli ve 2024/6137 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağının kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı.
KAMUOYUNUN VE YAYINCILARIMIZIN BİLGİSİNE!— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 9, 2024
Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.
Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Yasağa uyan sorumlu… pic.twitter.com/orT6N85EyX