Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Piyasalar ne tepki verdi?

Enflasyon, ağustos ayında son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye başlamasına zemin hazırladı.

Çalışma Bakanlığı'na göre, ABD'de tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Temmuz ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 2,6 olması bekleniyordu.

Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 arttı.

Ekonomistler çekirdek fiyatların ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 artmasını bekliyorlardı.

Enerji fiyatları ağustos ayında yüzde 0,8 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,1 arttı.

Rapor, yatırımcıların ABD ekonomisinin sağlığını ayrıştırmakta zorlandığı bir dönemde geldi. Enflasyon son aylarda yavaşlayarak maliyet endişesi taşıyan ailelere nefes aldırdı.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD enflasyon verisinin ardından Wall Street'te S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,4, Nasdaq yüzde 0,3 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,6 ekside işlem gördü.

Ons altın, 2.519 dolar/ons seviyesinden verinin ardından 2.504 seviyesine kadar geriledi.

Euro/dolar paritesi 1,10430 seviyesinden 1,10085'e gerilerken, Dolar endeksi de enflasyon verisine ilk tepki olarak 101,43'ten 101,77'ye kadar çıktı.

Fed’in faiz indirim ihtimali enflasyonla değişti

Enflasyon verisi, Fed’in önümüzdeki hafta politika faizini sadece 25 baz puan indireceği beklentisini güçlendirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerinin ağustos ayında enflasyonun bir yıl öncesine göre düştüğünü, ancak çekirdek enflasyonun sabit kaldığını göstermesiyle, Fed'in önümüzdeki hafta faizi sadece 25 baz puan indireceği beklentisi güçlendi.

Ağustos ayında tüketici fiyat endeksin bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı. Ancak değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda yüzde 3,2 artış yaşandı.

Yatırımcılar, enflasyon verisi sonrası Fed'in 17-18 Eylül'deki politika belirleme toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını rapordan önce yaklaşık yüzde 29'dan sadece yüzde 15'e düşürdü.

Uzmanlar, ABD enflasyonuna ne yorum yaptı?

Ak Yatırım Araştırma Müdürü Uraz Çay, enflasyon verilerini incelerken, Fed'in halen 50 baz puanlık indirim yapma ihtimali olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dezenflasyonu destekleyen bir veri ama Fed’in elini net olarak rahatlatmadı. Eğer barınma, araç sigortası ve ulaşım maliyetleri izin verseydi Fed’in işi daha kolay olacaktı. Ancak hem barınma hem de sigorta maliyetleri gecikmeli yansıyor. Dolayısıyla şahsi yorumum hala 50 baz puan indirim yapmasının doğru olacağı. Yapıp yapmayacağı belli değil, fiyatlamalara dair beklentiler de değişmedi."