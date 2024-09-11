Açığa satış birikti! Hangi sektörlerde düşüş bekleniyor?

Veri ve teknoloji firması Hazeltree tarafından yayınlanan bir rapora göre, kazanç düşüşleri ve fiyat artışlarıyla boğuşan sektörlere yönelik kötümserlik artarken, açığa satış yapanlar ağustos ayında gözlerini havayolu şirketlerine dikti.

American Airlines Group, JetBlue, Wizz Air ve British Airways'in sahibi International Consolidated Airlines Group, Hazeltree Açığa Satış Kalabalıklığı Raporu'nda en kalabalık sıralarda yer aldı.

Hazeltree raporu, küresel çapta yaklaşık 700 varlık yönetimi fonundan hisse senedi ödünç alma verilerine dayanarak derliyor.

Hazeltree raporuna göre, bir hisse senedinin açığa satışı ne kadar 'kalabalık' olursa, açığa satış yapan fonların yüzdesi de o kadar yüksek oluyor.

Hangi hisseler var?

Hazeltree verilerine göre, American Airlines ABD'deki orta ölçekli hisse senetleri arasında en kalabalık açığa satış yapan şirket olurken, JetBlue ABD'deki küçük ölçekli hisse senetleri arasında sekizinci sırada yer aldı.

Rapora göre, Avrupa'da British Airways'in sahibi büyük sermayeli hisse senetleri arasında yedinci sırada yer alırken, Wizz Air küçük sermayeli hisse senetleri arasında en kalabalık hisse senedi oldu. American Airlines, JetBlue, Wizz Air ve International Consolidated Airlines Group e-postayla gönderilen yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Avrupa havayolu hisse senetleri, taşıyıcıların sınırlı yeni uçak arzı ve artan işçilik maliyetleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle bu yıl zorlandı.

Pandemi sonrası yeni bir gerileme bekleniyor

Bazı yatırımcılar ve analistler, konjonktürel olan ve makroekonomik trendlere yakından bağlı olan havayolu endüstrisinin, COVID sonrası seyahat talebinin istikrara kavuşması ve tüketicilerin fiyatlara daha duyarlı hale gelmesiyle yeni bir gerileme dönemiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Wizz Air, motor kontrolleri, Airbus filosunun bir kısmının yere indirilmesi ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalara bağlı zorlukların rotalarını etkilemesi nedeniyle analistler tarafından piyasanın en kötü performans gösterenlerinden biri olarak kaydedildi.

Goldman Sachs da listede

Hazeltree raporuna göre, yatırımcılar ağustos ayında bankalara karşı da pozisyon aldı ve Goldman Sachs açığa satış yapanlar içinde en kalabalık dokuzuncu ABD büyük hisse senedi oldu.