Hangi şehirler hissede para kaybetti? Borsada en çok kazanan bireysel yatırımcı İstanbul'dan çıktı

Yılbaşından bu yana yüzde 29 oranında değer kazanan Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde, kazancın daha çok tüzel kişi fonlarda olduğu görülürken, 7,3 milyon kişiye gerileyen bireysel gerçek kişi yatırımcılar yüzde 19,2 oranında kazanç sağladı.

HaberTürk’ten Rahim Ak’ın derlemesine göre, yılın ilk 8 ayında gerçek kişilerin toplam portföyleri 3 trilyon 34 milyar liradan 3 trilyon 617 milyar liraya çıktı. Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcıların yüzde 24'ü İstanbul’da olurken, yılın ilk 8 ayında kazanılan paranın yüzde 91'i de İstanbul’da oldu. Borsada 8 ayda 72 şehirde bireysel yatırımcıların elde ettiği kazanç 585 milyar TL olurken, bunun 530 milyar TL’si İstanbul’daki yatırımcıların kazancı oldu.

Bursa ve İzmir ilgi çekti

Oransal olarak bakıldığında İstanbul’daki yatırımcılar yüzde 26 ile en fazla kazancı sağlarken, İstanbul'da yatırımcı sayısı toplamın aksine artış gösterdi. Borsada yatırımı en fazla artan ikinci şehir olan Bursa, halka açık şirketlerinin sayısının fazlalığı ile de dikkat çekiyor. Borsadan en fazla kazanan üçüncü şehir de İzmir oldu.

Yazlık bölgeler yükselişe geçti

Borsa ile finansal özgürlük sağlama hayalleri kuranların ve yakından ilgilenenlerin son yıllarda yöneldiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Ayvalık ve Didim gibi bölgeler nedeniyle de Antalya, Muğla, Balıkesir ve Aydın da portföylerde önemli artış yakaladı. Bu illerde portföyler 1,2 milyar TL’nin üzerine çıkarken, yatırımcı sayısı da bu illerde en yüksek artışı gösterdi.

Batman’daki yatırımcı parasının 5’te birini kaybetti

Borsada portföy artışının oransal olarak yüzde 16,4 ile yüksek artış gösterdiği ikinci şehir de Kırşehir oldu. Kırşehirliler 8 ayda portföylerini 2 milyar TL’den 2 milyar 476 TL’ye çıkardı.

Oransal olarak portföyleri en fazla artan iller arasında Bursa ve Muğla da bulundu.

Birçok şehirdeki yatırımcılar 8 ayda borsadan enflasyonun çok çok altında kazanç sağlarken, 9 il 2,5 milyar TL kaybetti. 8 ayda en büyük kaybı yüzde 20,9 ile Batman yaşadı. Batmanlı yatırımcılar 788 milyon kaybetti. Karabüklü yatırımcılar da yüzde 12,5 oranında 1,3 milyar TL kaybetti.