Piyasalardaki faiz beklentisi sektörel hareketliliği getiriyor

Global piyasalar, faizlerin ne zaman düşeceğine odaklanmış durumda. FED’in faiz kararını etkileyecek her gelişme, sert fiyat hareketlerine yol açıyor. Gıda, perakende, ulaşım ve teknoloji sektörleri yıllık bazda yüksek getirilerini korumaya devam ediyor.

Piyasalarda bir süredir sıkışık bir seyir hakim. Sıkı para politikasının şirketler üzerindeki etkileri ve kurumsal yatırımcıların kâr realizasyonları, borsada 10.000 psikolojik seviyesinin aşılmasını engelliyor. BIST 100 Endeksi, 9.650’lerde hareket ediyor.

200 günlük ortalamada tutunur

Endeksin 200 günlük ortalaması 9.404 seviyesinde ve bu bölgede destek bulması beklenen bir durum. Hisselerde taban oluşumun gözlenmesi ise yeniden toparlanmayı getirecek.

Kârlı ve getirisi yüksek şirketler

Aktif Büyümesi %60, Özvarlık Kârlılığı %20 ve yılbaşından itibaren getirisi %40’ın üzerinde olan şirketler, şimdilerde yatırımcıların daha fazla dikkatini çekiyor. Söz konusu kriterlere göre Enerya Enerji, %151,32 aktif büyüme ve %86,61 getiri ile listenin başında geliyor. Ülker Bisküvi %46,92 ile en yüksek özsermaye kârlılığına sahip iken, %82,04 getiri oranına sahip bulunuyor. Listede yer alan diğer şirketler şöyle: Pegasus, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Migros, Coca Cola İçecek, ARD Teknolojileri.

Dolar, 34 TL’nin üstünde

Dolar, 34,05 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar Endeksi (DXY) 101,5’in hafif üzerinde. Dolarda 34’ün altına kaymalar olsa da geçici olur ve yukarı hareket marjı korunur.

Altın FED’i bekliyor

Altının onsu 2.504 dolar. Altın yatırımcıları FED’in faiz kararına ilişkin gösterge verileri yakından takip ediyor. Açıklanacak enflasyon verileri önemli. 2.500’deki yatay seyir, faiz indirimine dair beklentiyi işaret edecektir.

ZEYNEP’E SOR

ÇEŞİTLİLİK Mİ, KONSANTRASYON MU?

Portföy çeşitliliği; riski dağıtma, fırsatlarından yararlanma, güvenlik. Sınırlı getiri, yönetim zorluğu, maliyet artışı.

Yatırım konsantrasyonu; yüksek getiri ihtimali, uzmanlık, kolay takip, az maliyet. Yüksek risk, volatilite, sınırlı çeşitlilik.

İlk çeyrekte gelir ve kâr zayıfladı. Son altı ayda yatırım fonlarının satışları düşüşte etkili

Tümosan’da görüntü iyi duruyor. Çıkmaya devam eder mi? / Kazım Güneş

Kazım, bir hisseye talep olduğu sürece o hissenin fiyatı yükselir. Kısa sürelerde talep güncel gelişmelerle bağlantılıdır. Uzun vadede ise belirleyici faktör şirketin gelir ve kâr büyümesidir. Şirket son iki yılda öncesine nazaran daha güçlü bir kârlılık yakaladı. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise hem gelirini hem de kârını düşürdü. Hissenin fiyatı ise 2019’dan bu yana arada düzeltmeler gelse de yükseliyor. Geçtiğimiz nisan ayında ise en yüksek 204 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında satıcıların piyasada daha etkin olduğu gözlendi. Son altı ayın takas verileri yatırım fonlarının belirgin şekilde satış yaptığını gösteriyor.

Düzenli nakit temettü ödüyor. Ancak temettüleri zayıf. Gelir artarken kâr marjı zayıf kalıyor

ARD Bilişim’in ne yapmak istediğini anlamıyorum. Hisse için öneriniz nedir? / Şahin Gören

Şahin, hisseler kısa zaman aralıklarında hayli dalgalı görünebilir. Bunun sebebi fiyatlara dar açıdan bakmakla alakalıdır. Oysaki dar zamanda görünen büyük dalgalanmalar geniş zamanda küçük dalgalara dönüşür. Senin yapman gereken ise günlük fiyatlardan ziyade hissenin yönelimini tespit etmek olmalı. ARD Bilişim, Mayıs 2023-Şubat 2024 arası fiyatını 10 kattan fazla artırdı. Sonrasında ise kâr satışlarıyla geriledi. Düzenli nakit temettü ödeyen firmalardan olan bir olan şirketin ödediği kâr payları ise hayli düşük. Oluşan kârın zayıf seyri bunda etkili oluyor. 2024 altı aylık dönemde ise geliri %74 artarken 35,3 milyon TL kâr açıkladı.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu YAS fonu 1 ayda %2,80 kaybettirdi

YAS (Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini Koç Holding iştiraklerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda fiyatı %13,76 arttı. Son 1 ayda ise %2,80 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Ford Otosan, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Türk Traktör hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Türk Traktör, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Aygaz ve Şişecam hisselerinden alım yaptı. Otokar, Arçelik, Koç Holding, Tüpraş ve Tofaş hisselerinden ise satışta bulundu. Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6. Yıllık yönetim ücreti %3,55 olurken 71.011 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 15.109.081.275 TL. Dolaşımdaki pay adedi 1.282.766.774 olurken, yüzde 2,57 doluluk oranına sahip. Fonun, %14,93 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Tukaş, TLREF+%2,50 faizden tahvil ihraç etti

Tukaş, nitelikli yatırımcılara 9 Eylül 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2,50 olarak belirlendi. 546 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 9 Mart 2026 olacak.

TLREF +%2,50 YILLIK FAİZ

9 Eylül tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Tukaş’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSTKAS32615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

Porto Riko’daki firmaya güç transformatörü satacak. Yurt dışı satış gelirleri hızlı artıyor

Astor Enerji, Porto Riko’ya ürün satacak. Sözleşme kapsamında, 56.060.000 dolar tutarında güç transformatörü ihraç edecek. Tutar güncel kurdan 1.907.929.222 TL’ye denk geliyor. Astor, tarafından sağlanacak güç transformatörleri, Porto Riko’daki özel sektör enerji altyapısının geliştirilmesinde kullanılacak. Sözleşme bedeli firmanın yıllık gelirinin %9’una denk geliyor. Yıl başından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirinin %35’i seviyesinde bulunuyor. Şirket, eylül ayında yaptığı bir diğer açıklamada bakır ve alüminyum iletken hammadde üretimi için kuracağı tesisin projelendirme çalışmalarına başladığını duyurdu. Firma, yılın ilk yarısında brüt gelirini 11,7 milyar TL’ye çıkarırken yurt dışı satışları %62 artarak 4,5 milyar TL oldu.

PETKİM

Dolaylı iştiraki bakıma girecek. Bakım süresince iştirakin stoklarından yararlanacak

Petkim’in %12 dolaylı ortaklık payına sahip olduğu Star Rafineri, planlı bakım faaliyetine gidiliyor. Rafinerideki tüm ünitelerin bu süreçte durdurulacağı ve bakım çalışmalarının yaklaşık iki ay süreceği belirtildi. Bakım döneminin tamamlanmasıyla birlikte Star Rafineri’nin üretim kapasitesinde %2,5 artış elde edilecek. Öte yandan bakımın yapıldığı süre zarfında, Petkim’in ham madde ihtiyacı Star Rafineri’nin mevcut stokları ve diğer tedarikçilerden karşılanacağı belirtildi. Rafinerinin duruşu nedeniyle Petkim’in kompleksindeki üretim faaliyetinde herhangi bir kesintiye uğrama söz konusu olmayacak ve rutin faaliyet devam edecek. Petkim, açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında geliri hafif düştü. Bununla birlikte dönem sonunda 2,6 milyar TL kâr elde etti.

YEO TEKNOLOJİ

Siber güvenlik firmasına ortak olacak. Kendi ekosistemini daha güvenli kılacak

Yeo Teknoloji, Cbernet Bilgi Teknolojiler ünvanlı firmanın %40’ını satın alacak. Şirket yaptığı açıklamada söz konusu firmanın Enerji Santralleri ve Endüstriyel Tesislerin otomasyon ve siber güvenlik altyapılarında uzmanlaşmış olduğunu belirtti. 2022 yılından itibaren aktif olarak faaliyet gösteren Cbernet, kritik altyapılar ve üretim sahaları için siber güvenlik çözümleri sunuyor. Yeo Teknoloji, enerji ve endüstri sektörlerindeki deneyimi ile Cbernet’in siber güvenlik ve ağ mimarisi konularındaki uzmanlığını birleştirmeyi planlıyor. Böylece Yeo Teknoloji’nin otomasyon sistemleri ekosistemine önemli bir değer katılırken, kritik altyapıların daha güvenli olması sağlanacak. 2024 üç aylık faaliyet döneminde satışlarını %45 artırırken dönem sonunda kârını %289 büyüttü.