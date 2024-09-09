BofA'dan Fed için faiz indirimi tahmini
BofA, Fed'in eylülden başlayarak her toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.
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Bank of America'nın araştırma bölümü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısından başlayarak her toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.
BofA Research yayınladığı rapora göre Fed, Mart 2025'ten itibaren ise her çeyrek dönemde 25 baz puanlık faiz indirimine yöneleceğini öngördü.
Fed 17-18 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısının ardından 6-7 Kasım'da ve 17-18 Aralık tarihlerinde toplanacak.
Küresel Ekonomi