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Japonya'da iflas eden şirket sayısında sınırlı artış

Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda üst üste 28'inci ayda da arttı; Ancak bu kez artış çok sınırlı oldu.

Haber Merkezi
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Japonya'da iflas eden şirket sayısında sınırlı artış
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Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 746 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 742 seviyesindeydi.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 620 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 6,8 azalarak 927,6 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 995 milyar yen seviyesindeydi.

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