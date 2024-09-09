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Çin Merkez Bankası, ağustosta da altın alımı yapmadı

Çin Merkez Bankası Ağustos ayında da rezervleri için altın alımı yapmadı. Çin MB, son 4 aydır rezervleri için altın alımı yapmıyor.

Haber Merkezi
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Çin Merkez Bankası, ağustosta da altın alımı yapmadı
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Çin'in altın rezervleri geçen ayın sonunda 72,8 milyon ons olarak gerçekleşti. Ancak altın rezervlerinin değeri Temmuz sonundaki 176,64 milyar dolarda 182,98 milyar dolara yükseldi.

Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar yüzde 21 arttı ve 20 Ağustos'ta ulaştığı 2.531 dolarlık rekor seviyenin biraz altında seyrediyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) alımlarına ara vermeden önce 18 ay üst üste altın satın almıştı. 2023 yılında dünyanın tek başına en büyük altın alıcısı olan Çin MB'nin alımlarını durdurma kararı son aylarda Çinli yatırımcıların talebini azaltmaya yardımcı oldu.

Julius Baer analisti Carsten Menke, PBOC'nin yüksek fiyatlara rağmen, rezerv varlık olarak ABD dolarına daha az bağımlı olma arzusu gibi ekonomik değil siyasi motivasyonlar nedeniyle bir noktada alımlara devam etmesinin beklendiğini söyledi.

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