FTX duyurdu: Parasını kaybedenlere iyi haber!

SkyNews'de yer alan habere göre, Kasım 2022'de iflas eden FTX, bir milyondan fazla kişinin mağduriyetini faizleriyle birlikte telafi edeceği bir plan yaptı.

Plana göre FTX, ABD iflas mahkemesi tarafından onaylanması halinde toplam değeri 14.5 ila 16.3 milyar dolar arasında nakde dönüştürülen mülklerinin gelirini, 50 bin dolar ve altı alacağı olan kişilere yüzde 9'a kadar faiz ile 60 gün içinde dağıtabilecek.

FTX, çoğu FTX veya yatırım şirketi Alameda Research tarafından yapılan yatırımlar olan "olağanüstü çeşitlilikte bir varlık koleksiyonunu" paraya çevirebildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla açılan davanın ceza duruşması görülmüştü

Savcıların 40 ila 50 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istediği Bankman-Fried'ın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.