Haftanın en önemli verisi bugün açıklanacak

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Gözler tarım dışı istihdam verisinde

Analistler, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak işgücü piyasasındaki son duruma ilişkin verileri içeren istihdam raporuna çevrildiğini kaydederek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti. İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını aktaran analistler, bu sebeple bugünkü verilerin gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

ABD mart ayı tarım dışı istihdam verisi, Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi kritik verinin 212 bin olarak gerçekleşmesi yönünde.

Petrol fiyatları jeopolitik risk desteği

Hali hazırda devam eden jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri ise petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısında ülkesinin İran'a ve onun vekillerine karşı faaliyet göstereceğini ve ona zarar vermek isteyenlere zarar vereceğini söyledi.

Analistler, İran ve İsrail arasında doğrudan bir çatışma yaşanması halinde Ortadoğu'daki gerilimin hat safhaya taşınacağını vurgulayarak, bu durumun petrol fiyatlarını daha da yukarılara taşıyabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1,5 artışla 90,7 dolardan tamamlayarak ekimden bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası’ndan ‘enflasyon’ mesajı

Dün, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklarda, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü trendine devam etmesinin beklendiği görüldü.

Üyeler, enflasyonun tam vaktinde yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde gerileme yolunda olduğuna yönelik güvenin arttığını belirterek, faiz indiriminin ağırlıklı düşünüldüğü bildirildi.

Japonya Merkez Bankası Başkanından faiz mesajı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın, 2024'ün ikinci yarısında faiz artırımı ihtimalinin sinyalini vermesinin ardından Japon yenindeki yükseliş dikkati çekti.

Ueda, Japonya'nın enflasyonunda geçmişteki ithalat maliyetlerindeki artışların etkisinin azalmasının ve hükümetin enerjiye yönelik teşviklerinin sona ermesinin de enflasyonu önümüzdeki dönemde etkileyebileceğini ifade etti.

Ayrıca Ueda, döviz kuru hareketlerinin ülkenin enflasyonunu ve ücretlerini göz ardı edilmesi zor bir şekilde etkilemesi halinde merkez bankasının "para politikasıyla yanıt verebileceğini" söyledi.