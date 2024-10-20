IMF'den 100 trilyon dolarlık uyarı yayınlayacak!

Önümüzdeki birkaç gün içinde küresel finans şefleri Washington'a uçmadan önce, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kemerlerini sıkmaları yönünde önceden uyarıldılar.

Dünyanın son enflasyon krizi henüz geride kalmışken, ülkenin başkentinde toplanan bakanlar ve merkez bankası yöneticileri, hala yapabiliyorken mali işlerini düzene koymaları yönündeki çağrıların yoğunlaşmasıyla karşı karşıya.

Yıllık toplantıları Pazartesi günü başlayacak olan IMF, önümüzdeki günlerde küresel ekonomiyle ilgili bir dizi projeksiyon ve çalışmayla vurgulamayı umduğu bazı temalara işaret etti.

IMF'nin Çarşamba günkü Mali Gözlem Raporu, Çin ve ABD'nin yönlendirmesiyle bu yıl kamu borcu seviyelerinin 100 trilyon dolara ulaşacağı konusunda bir uyarı yayınlayacak. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Perşembe günü yaptığı bir konuşmada, borç dağının dünyayı nasıl etkilediğini vurguladı. Georgieva, "Tahminlerimiz, düşük büyüme ve yüksek borcun affedilmez bir kombinasyonuna işaret ediyor. Hükümetler borcu azaltmak ve bir sonraki şok için tamponları yeniden oluşturmak için çalışmalı; ki bu kesinlikle gelecek ve belki de beklediğimizden daha erken olacak." dedi.

En büyük borçlulara gelince, IMF'nin halihazırda yayınlanan raporunun kısa bir özeti kasvetli bir uyarı içeriyor. IMF, "Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi sistemsel olarak önemli ülkelerdeki yüksek borç seviyeleri ve mali politikayı çevreleyen belirsizlik, diğer ekonomilerde daha yüksek borçlanma maliyetleri ve borçla ilgili riskler şeklinde önemli taşmalar yaratabilir" dedi.