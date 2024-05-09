İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarının düşürülmesi yönünde bir adım daha atarken, faiz indirimine destek veren Para Politikası Komitesi üyesi ikiye çıktı. BoE Başkanı Andrew Bailey "işlerin doğru yönde ilerlediği konusunda iyimser" olduğunu söyledi.

Para Politikası Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Dave Ramsden'in Swati Dhingra'ya katılarak faizlerin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy kullandığı belirtildi. Faizleri 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te tutma kararı 7-2 oyla alındı.

Ekonomistler faizin sabit tutulması kararının 8'e 1'lik bir oyla alınmasını bekliyorlardı.

PPK şu ana kadar üst üste altı toplantıda faiz oranlarını sabit tuttu ancak COVID-19 salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez bir indirimin Haziran ayındaki toplantıda gelebileceğini ima etti.

BoE, toplantı sonrası açıklamasına bir satır ekleyerek bir sonraki ekonomik veri turlarını yakından izleyeceğini söyledi.

BoE açıklamasında, "Komite, gelecek veri açıklamalarını ve bunların enflasyonun sürekliliğine yönelik risklerin azaldığı yönündeki değerlendirmeyi nasıl desteklediğini dikkate alacaktır. Bu temelde Komite, Banka Faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.