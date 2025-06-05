İngiltere'de konut satışları 4 yılın en yoğun mayıs ayını yaşadı

Emlak web sitesi Rightmove'a göre, İngiltere genelindeki satış sayısı 2024'teki aynı döneme göre %6 daha fazla oldu, ancak bölgeler arasında belirgin farklılıklar yaşandı.

Galler'de, anlaşmaya varılan satış sayısı, rakamın sadece %1 daha yüksek olduğu Londra'ya kıyasla %15 daha yüksek gerçekleşti.

Manchester bölgesindeki Heywood, geçen yılın aynı dönemine göre konut satın almayı kabul eden alıcı sayısında %88'lik bir artışla neredeyse iki katına çıktı.

Rightmove'a göre Batı Yorkshire'daki Pudsey, %85 büyümeyle listede ikinci sırada yer alırken, Cheshire'daki Wilmslow'daki satışlar %66 arttı.

Yine de, Londra dışındaki en iyi on satış noktasından dokuzunun Mayıs ayındaki ortalama fiyatı ulusal ortalamanın altında kaldı; bu da uygun fiyatlılığın satış eğilimlerini etkilediğinin bir göstergesi olarak yansıdı.

Rightmove, ortalama beş yıllık sabit ipotek oranının Temmuz 2023'teki zirvede %6,11 iken şimdi %4,61 olduğunu söyledi.

Londra dışındaki bir konut için en yüksek ortalama fiyat 569.694 pound (770.055 $) ile Wilmslow'da bulundu, ardından 372.494 pound ile Lichfiled ve 359.475 pound ile Brislington geldi.

En yüksek ortalama fiyat Londra'da görüldü; Hampstead 1.367.757 pound ile sıralamada başı çekerken, onu 781.977 pound ile Surrey'deki Kingston Upon Thames ve 735.218 pound ile Kuzey Londra'daki Barnet takip etti.

Rightmove'a göre, Mayıs ayındaki ulusal ortalama istenen fiyat 379.517 pound oldu.

Rightmove, "Mortgage oranlarının mali kriz sonrası gördüğümüz en düşük seviyelerden daha yüksek olması ve satın alınabilirliğin zorlanmasıyla, birçok alıcı değer aramaya devam ediyor ve bu muhtemelen bazı mevcut popüler noktaların ortalamanın altında fiyatlarına yansıyor." dedi.