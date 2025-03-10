İsviçreli J. Safra Sarasin, Saxo Bank'ı satın alıyor

İsviçreli özel bankacılık grubu J. Safra Sarasin, yaklaşık 1,21 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla Saxo Bank'ın çoğunluk hissesini satın alıyor.

Saxo'nun büyük hissedarları, potansiyel yeni hissedarlar da dahil olmak üzere, sürekli büyümeye giden en iyi yolu keşfetmek için geçen yaz bankanın stratejik fırsatlarını gözden geçirmeye başlamıştı.

J. Safra Sarasinyaptığı açıklamada Saxo'nun yaklaşık yüzde 70'ini Zhejiang Geely Holding Group ve Mandatum Group'tan satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

Çinli holding Zhejiang Geely Holding Group, Geely Financials Denmark iştiraki aracılığıyla yüzde 49,9 hisseye sahipken, Finlandiyalı finansal hizmetler grubu Mandatum yüzde 19,8 hisseye sahip. Anlaşmanın ardından, Saxo'nun kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Kim Fournais CEO olarak devam edecek ve yaklaşık yüzde 28'lik hissesini koruyacak.

Saxo Bank yaptığı açıklamada, yüzde 70'e yakın hissenin yaklaşık 1,12 milyar euroya (1,21 milyar dolar) satıldığını ve tüm bankanın değerinin yaklaşık 1,61 milyar euro olduğunu söyledi.