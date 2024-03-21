Küresel çelik fiyatları zayıf taleple düşüşte

Bu yılın ilk iki ayında Çin’in çelik ihracatı geçen yıla göre yüzde 32,6 artışla 15,9 milyon tona ulaşırken, resmi verilere göre bu 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye denk geliyor. Çin’in özellikle gayrimenkul sektöründeki krizin yurtiçi çelik tüketimini baskılaması, küresel çelik üretiminin yüzde 55’ini gerçekleştiren ülkenin küresel piyasalara gönderdiği çelik miktarını artırarak Avrupa ve ABD’de fiyatların düşmesine neden oluyor.

Avrupa’da çeliğin ton fiyatlarının 610 dolar/ton düzeyine kadar gerilediği belirtilirken, MetalMiner haberine göre Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın bu yıl sadece yüzde 0,2 büyüyeceği öngörüsü de, çelik fiyatlarında düşüşün nedenleri arasında.

Benelüks bölgesinde 700 euro/ton (765 dolar/ton) seviyelerine düşen yassı haddelenmiş çelik fiyatlarının gelecek düzeylerde daha da düşmesi beklenirken, Kuzey Avrupa’da da ocak sonunda 800 euro/ton (870 dolar/ton) düzeylerinde seyreden çelik şubat sonu itibariyle 720-730 euro/ton (785-795 dolar/ton) seviyelerine geriledi. İtalya’da da fiyatlar önceki hafta 710 euro/ton (775 dolar/ton) seviyesinden yüzde 6’ya yakın düşüşle 670 euro (730 dolar/ton) geriledi. Traderlar Batı Avrupa’da bir çok stokçu ve son kullanıcının fiyatlardaki düşüşün devam edeceğini beklediğini aktarıyor. Oilprice.com’da yer alan habere göre Asya çelik fiyatları da düşüşte: Japonya, Tayvan ve Hindistan’dan Avrupa limanlarına gönderilen tekliflerde 610-620 euro/ton (670-680 dolar/ton) seviyeleri görülüyor. Vietnam çelik fiyatları ise 600 euro/ton (655 dolar/ton) düzeyinin altında.

Demir cevheri de 100 dolara geriledi

Moody’s Analytics’ten ekonomist Harry Murphy Cruise, Financial Times’a yaptığı açıklamada çelikteki zayıf görünümün demir cevheri fiyatlarını da vurduğuna dikkat çekerek, Çin’de demir cevheri fiyatlarının Ağustos 2023’ten bu yana en düşük düzey olan 100 dolar/ton seviyesine gerilediğini aktarıyor.