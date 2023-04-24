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"Merkez bankalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü artıyor"

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi François Villeroy de Galhau, merkez bankalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki artan rolünü savunarak, iklimle ilgili risklerin finansal kurumların maruz kaldığı uzun vadeli riskler arasında açıkça yer aldığını ve merkez bankalarının görevinin fiyat istikrarı sağlamak olduğunu, ancak iklim risklerinin de bu görevin bir parçası olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
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Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi François Villeroy de Galhau, merkez bankalarının iklim değişikliği ile mücadelede artan rolüne yönelik eleştirilere karşılık verdi ve bu rolün "olması gereken" bir odak noktası olduğunu belirtti.

Villeroy, iklimle ilgili risklerin finansal kurumların maruz kaldığı uzun vadeli riskler arasında açıkça yer aldığını ve bu riskleri izlemenin bir CSR (Corporate Social Responsibility) politikasının parçası olmadığını, aksine "sahip olunması gereken" bir şey olduğunu söyledi.

Villeroy, "Merkez bankalarının dünya çapındaki temel görevi fiyat istikrarıdır ve iklim değişikliği zaten fiyatların ve faaliyetlerin seviyesini etkiler" dedi. Ancak Villeroy, merkez bankalarının bu yeni rolüne yönelik eleştirilerin görevlerinin siyasallaştırılması anlamına gelmediğini ve temel işlerinin fiyat istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

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