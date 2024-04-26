Microsoft'un kârı beklentileri aştı

Microsoft 61,9 milyar dolar gelir üzerinden 2,94 dolar hisse başına kar bildirdi. Analistler 60,88 milyar dolarlık gelir üzerinden 2,83 dolarlık hisse başına kar ve 60,9 milyar dolar bekliyordu.

Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada, "Microsoft Copilot ve Copilot yığını, her rol ve sektörde daha iyi iş sonuçları sağlayan yeni bir yapay zeka dönüşümü çağını düzenliyor" dedi.

Microsoft, yapay zeka hizmetlerinin Azure ve diğer bulut hizmetleri gelirlerine yüzde 7 puanlık bir büyüme katkısı sağladığını açıkladı. Bu oran 2. çeyrekte yüzde 6, 1. çeyrekte ise yüzde 3'tü. Microsoft, yapay zekanın Azure'a yüzde katkısını ilk kez geçen yılın 4. çeyreğinde açıklamış ve o dönemde Azure gelirine yüzde 1 puan eklediğini söylemişti.

Şirket ayrıca, analistlerin 64,7 milyar dolar olan beklentilerinin biraz üzerinde, 63,5 milyar dolar ile 64,5 milyar dolar arasında bir 4. çeyrek geliri beklediğini açıkladı.

Microsoft CFO'su Amy Hood, şirketin kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamada, teknoloji devinin yakın vadede yapay zeka talebinin mevcut kapasiteyi aştığını gördüğünü söyledi.

Microsoft'un hisseleri açıklamanın ardından %5 oranında artış gösterdi.

Microsoft'un genel ticari bulut geliri, Wall Street'in 33,93 milyar dolarlık tahminlerinin üzerinde 35,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Segment bazında bakıldığında, Microsoft'un Üretkenlik ve İş Süreçleri geliri 19,54 milyar dolar olan beklentileri aşarak 19,57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Akıllı Bulut ve Daha Fazla Kişisel Bilgi İşlem gelirleri sırasıyla 26,71 milyar dolar ve 15,58 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar analistlerin sırasıyla 26.25 milyar dolar ve 15.07 milyar dolar olan beklentilerinden daha iyi.