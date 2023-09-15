Piyasalara Çin dopingi

Asya borsaları, küresel yükselişleri sürdürerek Çin'de beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik verilerin başlıca merkez bankalarının parasal sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığı beklentilerine eklenmesinin ardından keskin yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.89 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.26 artış kaydetti. Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında dün kaydettiği altı ayın zirvesine yakın seyretti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dünkü faiz artırımının sıkılaştırma döngüsündeki son artırım olduğu sinyalini vermesinin ardından euro ise değer kaybetti. Dolar endeksi üst üste dokuzuncu haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor. Bu, doların dokuz yılda en uzun yükselişi olacak. IG piyasa analisti Tony Sycamore doların kazanımlarını onuncu haftaya taşıyıp taşıyamayacağının ise Fed Başkanı Powell'ın 20 Eylül'deki faiz kararı sonrasında yapacağı açıklamalara bağlı olduğunu söyledi.

ECB dün politika faizini 25 baz puan artırarak %4 ile tarihi zirveye yükseltti ancak bunun muhtemelen son artırım olacağı sinyalini verdi. Öte yandan, ABD'de açıklanan veriler üretici fiyatlarının Ağustos'ta bir yılı aşkın sürenin en büyük atrışını kaydettiğini, perakende satışların da beklentilerin üzerinde yükseldiğini gösterdi. Ancak iki olumlu veri de yükselen akaryakıt fiyatlarının gölgesinde kaldı. Bunun sonucunda işlemciler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Dolar yataya geçti

Dolar, dün ABD'de açıklanan verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında yükselmesinin ardından bugün Asya işlemlerinde yatay seyretti. Çin'de piyasa beklentilerini aşan ekonomik verilerin ardından yuan yükseldi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.16 düşüşle 105.24 seviyesine geriledi. Dolar dün 105.43 ile kaydettiği altı ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar yen karşısında %0.05 düşüşle 147.39 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.09 artışla 1.0651 seviyesine yükseldi.

Petrol haftayı artıda kapatma yönünde

Petrol fiyatları, Çin'de beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik veriler ve yakıt tüketiminin rekor seviyede olduğu yönünde haberlerin Çin'de talebin artacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseldi ve üst üste üçüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.81 yükselerek 94.46 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.91 yükselerek 90.98 dolar seviyesinde işlem gördü.