Piyasaların gözü ABD’den gelecek veride

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'de de bugün açıklanacak Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin yanı sıra yarın da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artabileceğini ifade ederek, ülkede GSYH'nin 4'üncü çeyrekte yüzde 3,2 artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesinin Fed'in politika alanını kısıtladığını aktararak, bunun Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine de yansıdığını ifade etti.

“Faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek”

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.

Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Ayrıca, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Gözler İngiltere büyüme verilerinde

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

İsviçre Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz indirimine gitmesinin ardından bölge genelinde güvercin sözle yönlendirmelerin güç kazanması dikkati çekerken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, faiz oranlarını düşürmek için çok uzun süre beklemenin, zaten zayıf olan ekonomik büyüme bağlamında risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Cipollone'un açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 85'e çıkarken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ülkede açıklanacak büyüme verileri öncesinde aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 76 ile fiyatlanıyor.

BoJ son toplantı tutanakları takip edildi

Asya pay piyasalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son toplantı tutanaklarında, yetkililerin gelecekteki faiz artışlarında temkinli davranmayı düşündükleri görüldü.

Söz konusu gelişmenin ardından Japonya pay piyasalarında satış baskısı artarken, dolar/yen paritesi ise yatay seyretti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki dün "Piyasa hareketlerini dikkate alarak, kur istikrarı için elimizden gelen önlemleri alacağız." demişti.

PPK Toplantı Özeti önemli olacak

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 8806 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.