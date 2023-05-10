Powell Amerikalılarda hayal kırıklığı yarattı: Güvenleri yok!

Washington DC merkezli Gallup'un anketine göre, Amerikalıların Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik liderliğine olan güveni son zamanlarda ABD merkez bankası başkanları arasındaki en düşük seviyeye düştü.

Geçen ay yapılan ankete katılanların sadece yüzde 36'sı Powell'a "çok" ya da "orta derecede" güvendiklerini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre çıkan bu sonuçlar, Alan Greenspan'ın görevde olduğu 2001 yılından bu yana herhangi bir Fed başkanının aldığı en düşük not olarak kayıtlara geçti.

Önceki en düşük seviye, şimdi Hazine Bakanı olan Janet Yellen'in Fed başkanı olarak görev yaptığı ilk yılı olan 2014'te aldığı yüzde 37 idi.