Sberbank karını yüzde 11 artırdı

Sberbank, 2023 yılında bir önceki yıla göre beş kattan fazla artışla 1,5 trilyon ruble rekor kâr elde etmişti. Sberbenk, bu hafta 8 milyar doların üzerinde rekor bir yıllık temettü ödemesi yapmayı planladığını açıkladı.

Sberbank'ın çoğunluk hissesi devlete ait ve bu temettüler Rusya'nın bütçe gelirlerine önemli bir katkı sağlıyor.

CEO German Gref yaptığı açıklamada, "Perakende müşterilerin fonlarında yılın başında güçlü bir büyüme gözlemliyoruz (yüzde 2,4) ve bu da gelecekte işin gelişimi için sağlam bir temel oluşturuyor" dedi.