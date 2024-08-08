Sberbank’ın kârı ilk yarıda yüzde 10,7 arttı

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine yüzde 10,1 artışla 418,7 milyar ruble net kar elde ettiği kaydedildi.

Bankanın net karının yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artarak 816,1 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, öz sermaye getiri oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 23 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 17 milyar dolar) ile rekor seviyede kar elde etmişti.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.