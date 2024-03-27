S&P'den ABD ekonomisi için büyüme tahmini

İstikrarlı işgücü piyasasının ABD ekonomisini desteklediği belirten S&P, büyüme tahmininin aşırı olumlu bir görünüm verdiğini vurguladı.

S&P'ye göre önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanması ihtimali 2023 baharına kıyasla daha düşük görünüyor. Ancak kuruluş, tüketici harcamaları ve doğrudan hükümet harcamaları gibi geçen yıl artan talebi destekleyen faktörlerin zamanla azalmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

S&P, ekonominin önümüzdeki birkaç yıl içinde potansiyelin biraz altında büyümeye geçmesinin beklendiğini belirtti.

Enflasyonun bu yıl Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalmasının muhtemel olduğunu belirten S&P, 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi öngördüğünü de sözlerine ekledi.