Tahvil faizi düştü, altın yükseldi

Küresel piyasalarda yatırımcıların perşembe başlayacak Jackson Hole toplantılarının para politikası yapıcılarını yönlendireceği yönünde pozisyon alması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle beraber altın primini 1.900 doların üzerine taşıdı.

Spot altın, öğleden sonra seansında %0,3 artışla ons başına 1.903,60 dolara çıkarak üst üste üçüncü seansta da yükselişini sürdürdü. ABD vadeli altın kontratları %0,4 artışla 1.932,60 doları gördü.

“Her şey Jackson Hole ile ilgili”

OANDA kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, "Bu noktada her şey Jackson Hole ile ilgili. Bence yatırımcılar Fed'in ne söyleyeceğini duymak istiyor ve hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Son birkaç gündeki alım satım hareketleri, piyasada etkinlik öncesinde şu veya bu şekilde aşırı taahhütte bulunma konusundaki endişeyi vurguluyor. "dedi.

Metals Focus'un kıdemli stratejisti Harshal Barot, "Powell'ın açıklamalarında Fed'in %2'lik enflasyon hedefine ilişkin düşünceleri ve halen yüksek seyreden çekirdek enflasyon karşısında bu hedefin gözden geçirilmesi gerekip gerekmediği konusunda ipuçları vermesi bekleniyor. Eğer daha yüksek bir hedef hakkında ipucu verirse, bu faiz oranlarının bundan sonra daha fazla yükselmesine gerek kalmayabileceği anlamına gelebilir."

CME FedWatch ölçümlerine göre ABD Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki ayki para politika toplantısında faiz oranını %85 ihtimalle sabit tutacak. Ayrıca piyasalar Fed’in yıl bitmeden %50 ihtimalle bir faiz artırımına gidebileceğini öngörüyor.

Geçen hafta son beş ayın en düşük seviyesine inen külçe altına biraz soluk aldıran gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri salı günü neredeyse 16 yılın zirvesine ulaştı.

Euro düştü altın çıktı

Euro bölgesi ticari faaliyetlerindeki gerilemenin beklenenden çok daha fazla derinleştiğini gösteren verilerin ardından euro düştü ve euro ile fiyatlanan altın iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Her ne kadar Ağustos ayı tarihsel verilere göre altın piyasasında pek de canlılığın görülmediği bir dönem olsa da fiziki altın talebine ilginin hafif artış gösterdiği görülüyor.

Finansal piyasalar üzerindeki belirsizliğin devam etmesi altın piyasasına destek bölgelerinde güç veriyor.