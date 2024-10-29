TikTok'un sahibi Zhang Yiming, Çin'in en zengini oldu

Hurun Araştırma Enstitüsü'ne göre TikTok'un sahibi ve ByteDance şirketinin kurucusu Zhang Yiming, Çin'in en zenginleri listesinin başında yer aldı.

Fakat listede yer alanların birçoğunun net serveti geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş gösterdi.

Her yıl "Hurun Çin Zenginler Listesi"ni yayınlayan enstitü, listede yer alan girişimcilerin toplam servetinin bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 3 trilyon dolar (102,8 trilyon Türk Lirası) olduğunu tespit etti.

ABD doları cinsinden net değerlerine göre milyarderlerin sayısı da 142 azalarak 753'e düştü. Hurun, 2021'den bu yana ülke genelinde 1.185 milyarderi raporlamıştı.

Euronews'in aktardığına göre raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, "Hurun Çin Zenginler Listesi, Çin ekonomisi ve borsaları zor bir yıl geçirdiği için eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üçüncü yıl üst üste küçüldü," dedi.

Çalışmaya göre ByteDance'dan Zhang, 49,3 milyar dolar (1,69 trilyon Türk Lirası) net değeriyle bu yıl ilk kez birinci sırada yer aldı.

Popüler kısa video platformları Douyin ve TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'ın geliri geçtiğimiz yıl 110 milyar dolara (3,7 trilyon Türk Lirası) ulaşmıştı.

Zhang, Hurun listesinin zirvesinde yer alan, 1980'li yıllarda doğmuş ilk kişi oldu.

54 yeni isim listede

Su ve içecek üreticisi Zhong Shanshan'ın markası Nongfu Spring, geçtiğimiz şubat ayında tüketiciler tarafından şişe tasarımları nedeniyle Çin'e sadakatsizlikle suçlanmasının ardından 47,9 milyar dolar (1,64 trilyon Türk Lirası) ile 2024 yılında ikinci sıraya geriledi.

Tepkiler üzerine Nongfu Spring milyarlarca dolarlık kayba uğramıştı.

Üçüncü sırada 44,4 milyar dolar (1,52 trilyon Türk Lirası) net değeriyle Tencent'in kurucusu Pony Ma yer alırken, oyun firmasının gelirlerinde de artış görüldü.

Bu yılki Çin Zenginler Listesi'ne sadece 54 yeni isim eklenerek son yirmi yılın en düşük rakamına ulaşıldı.

Yeni eklenenler arasında genç kullanıcılar arasında popüler bir sosyal medya platformu Xiaohongshu'nun kurucuları Charlwin Mao ve Miranda Qu Fang da bulunuyor.

Çin ekonomisi, ülke emlak krizi ve dalgalı borsa piyasasıyla boğuşurken, COVID-19 pandemisi sonrasında geriledi.

Politika yapıcıların, son aylarda azalan tüketim ve harcamaları teşvik etmek için büyük teşvik önlemleri açıklaması bekleniyor.