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Koç dev ihaleyi kazandı! Tüpraş hisseleri fırladı

İstanbul Havalimanı'na yönelik jet yakıtı ihalesi, Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu ve Koç ailesine ait olan Tüpraş'a verildi. İhaleyi kazandıktan sonra Tüpraş'ın hisseleri değer kazandı.

Haber Merkezi
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Koç dev ihaleyi kazandı! Tüpraş hisseleri fırladı
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Koç Holding'e ait Tüpraş (TUPRS), İstanbul Havalimanı'na yakıt tedariği için düzenlenen ihaleyi kazandı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, TFS Akaryakıt Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışı hakkını elde ettiğini duyurdu. Tüpraş, bu satışlara 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacağını bildirdi.

Tüpraş'ın hisseleri yükseldi

Öte yandan ihaleyi kazanması, Tüpraş hisselerinde de olumlu bir etki yaratarak, saat 10.45 itibarıyla hisselerin yüzde 1,03 artışla 147,60 TL'den işlem görmesine neden oldu.

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