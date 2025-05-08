Avrupa borsaları, İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,40 artışla 535,63 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,02 artarak 23.352,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükselerek 7.694,44 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71 değer kazanarak 38.974,3 puana çıktı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 13.488 puandan kapandı.

İngiltere'de ise ABD ile bir ticaret anlaşması yapılması ve Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmesiyle FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybederek 8.531,61 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,60 azalarak 1,123 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD ile ticaret anlaşmazlığındaki olumlu sinyallere odaklandı. Kıtada borsalardaki yükselişte ABD ile İngiltere arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığının hafifletilmesi etkili oldu.

Yatırımcılar, ABD'nin yarı iletken ve yapay zeka sektöründeki ticari kısıtlamaları hafifletme niyetini de memnuniyetle karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a göre, ABD ve İngiltere ticaret anlaşması üzerinde anlaştı. Trump, ABD'nin yaklaşık 95 milyar avro değerindeki ihracatına misilleme gümrük vergisi uygulama hakkını saklı tutan Brüksel'in tehdidine rağmen Avrupa Birliği (AB) ile de anlaşmaya varmak istediğini açıkladı.

Şirket hisselerinden, Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisse değeri rekor seviyelere ulaştı.

Rheinmetall hisseleri, bugün yüzde 4,13 değer kazanarak 1.700 avro seviyesini aştı. Şirketin hisselerinin değeri Ukrayna-Rusya savaşı başlamasından beri yüzde 2 binden fazla yükselmesi dikkati çekti. Silah üreticisinin toplam piyasa değeri ise hisselerindeki yükselişle birlikte 77 milyar avronun üzerine çıkarak, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'i çok geride bıraktı.