AB Komisyonu Büyükelçisi'nden vize ve İmamoğlu açıklaması: Gözaltı işleri karıştırdı

Mehmet KAYA - ANKARA

Avrupa Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen resepsiyon öncesi basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Türkiye Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun, yeniden canlandırılmasına çalışılan Türkiye AB ilişkileri açısından “işleri karıştırdığını” söyledi.

Ossowski, vize konusunda da “isteseydiniz, kriterleri yerine getirseydiniz tüm aday ülkeler gibi vizesiz seyahat hakkı elde ederdiniz” dedi. Vize sınırlaması haberlerini de “propaganda” diyen Büyükelçi, bu haberlerin vize aracılığı yapan ajanslarca yayıldığını, polise bu konuda başvurduklarını söyledi.

"Türkiye’nin hayal kırıklığını anlıyoruz ama..."

Türkiye’nin çok uzun süre aday olarak beklemesi nedeniyle “hayal kırıklığını anladığını” söyleyen Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, müzakerelerin siyasi nedenlerle askıya alındığını, son dönemdeki temaslar sonrası müzakerelerin başlamamakla birlikte, uzun süredir hiçbir hareket görülmeyen bu alanda bazı adımların atılmasının planlandığını kaydetti. Bunları göç, ekonomi gibi konular olarak niteleyen Büyükelçi, herhangi bir niteleme yapmamakla birlikte AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının etkisiz kılınmasıyla ilgili konunun gündemde olduğunu, pozitif bir yaklaşım içinde bulunduklarını kaydetti.

İmamoğlu’nun tutukluluğu: İşler biraz karıştı!!

AB Komisyonunun ve AB Parlamentosunun Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin net tavır aldığını söyleyen AB Büyükelçisi, “Belediye Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından dolayı işler biraz karıştı. AB Konseyinin geçen hafta toplantısında net biçimde şu söylendi. Aday ülke olarak Türkiye’nin yeniden masaya gelmesi, yoğun ilişki başlatmasını istiyorlar ama koşullar var. Bunlardan biri ülke içi reformlarının hayata geçirilmesi ve demokratik reformlardan geri adım atılmaması.

Parlamento raporunda görmüşsünüzdür. AB gelişmeleri takip ediyor. Çok yukarıdan yerde, yargılayıcı yerden bakmak istemiyor. Türkiye’nin iyi bir ortağı olmak istiyoruz” dedi.

"Kimse sizi aday olmaya zorlamadı, kriterleri yerine getirmelisiniz"

Türkiye ve AB’nin üyelik-adaylık bağlamında “ortak değerler paylaştığını” söyleyen AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski, “Türkiye aday olarak ortak değerleri karşılamayı taahhüt etmiş oldu. Kimse Türkiye’yi aday ülke olmaya zorlamadı. Ortak değerlerimiz elbette demokrasi. Taahhütlerinizi yerine getirin diyoruz sadece, bu konuda da dışlayıcı olmuyoruz” diye konuştu.

Vize haberleri propaganda, suçlu seyahat ajansları: İsteseydiniz vizesiz seyahat ederdiniz!

Vize konusunda da Türkiye’nin Çin’den sonra en fazla vize alan ülke olduğunu söyleyen Büyükelçi, çıkan haberlerin de “propaganda” olduğunu, vizeye aracılık eden ajansların bu tür haberler ve randevuları kapatarak zorluklar yarattığını, bu konuda Türk makamlarına, polise başvuru yaptıklarını ve konunun dikkatle takip edildiğini bildiklerini söyledi.

Türkiye’den yoğun başvuruları konsoloslukların karşılamaya çalıştığını belirten Büyükelçi, soru-cevap bölümünde hükümete yakın bir gazetenin haberini de isim vererek eleştirdi.

Türkiye’nin diğer tüm adaylar gibi vize serbestisi kategorisinin muhatabı olduğunu hatırlatan Büyükelçi, “Türk vatandaşları uzun yılar önce vizesiz ziyaret kapsamında olabilirdi. Aday ülkelerin tamamı için vizesiz seyahat rejimi var. Kosova’da bile, biliyorsunuz resmi aday ülke değil, onlar için bile var. Türkiye gereken koşulları yerine getirmeyen tek ülke. Kriterleri yerine getirirseniz vizesiz seyahat olur.

Konu istismar ediliyor

Vize başvuruları konusunun seyahat ajansları-aracılar tarafından istismar edildiğini söyleyen Büyükelçi, vize muafiyeti için kriterlerin yerine getirilmesi halinde bunun sağlanacağını, mevcut durumda ise uzun vadeli çok girişli vize için bir çalışma içinde olunduğunu söyledi.

Pozitif gündeme odaklanalım: Türkiye AB’nin bir parçası

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı, en büyük yabancı yatırımcısı ve en büyük mali donörü olduğunu söyleyen AB Büyükelçisi, bu pozitif gündeme odaklanmak istediğini, “tepeden bakan, yargılayıcı bir tutum içinde” olmayacaklarını söyledi. Bu pozitif gündemi geliştirmek için çalışacağını söyleyen Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, eleştirmek için değil, işbirliğini geliştirmek için çaba harcayacağını belirtti.

AB raportörü Türkiye’ye gelecek

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, parlamentonun ayrı bir organ olduğunu hatırlatarak, bu konuda değerlendirme yapmayacağını ancak ortak söylemler bulunduğunu kaydetti. Büyükelçi, AB Parlamentosunda kabul edilen ve Türkiye’nin eleştirdiği raporun raportörünün birkaç hafta içinde Türkiye’ye bir ziyaret yapacağını da duyurdu.