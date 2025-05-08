New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artarak 41.113,97 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artışla 5.631,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 17.738,16 puana çıktı.

Fed'in para politikası kararları ve ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler takip edilirken pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olunduğu aktarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Para politikasının mevcut duruşunun bankayı potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda tuttuğuna inandıklarını belirten Powell, "Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." dedi.

ABD ile Çin arasında yapılması planlanan ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde katıldığı oturumda, Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Çin'e yönelik tarifeleri düşürmeye açık olmadığını ifade etti.

Kurumsal tarafta da Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri, çip üreticisinin ikinci çeyreğe ilişkin gelir tahmininin beklentilerin üzerinde olması sonrası yüzde 1,8 değer kazandı.

Walt Disney'in hisseleri de şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10,9 yükseldi.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Trump yönetiminin gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik eski ABD Başkanı Joe Biden döneminden kalma kısıtlamaları iptal etmeyi planladığına dair haberler sonrası yüzde 3,1 değer kazandı.

Uber Technologies'in hisseleri ise şirketin gelirinin bu yılın ilk çeyreğine beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 2,5 değer kaybetti.

Alphabet ve Apple'ın hisseleri de Apple yetkilisinin yapay zeka arama motorlarının Google gibi standart arama motorlarının yerini alacağına inandığını söylemesinin ardından sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 1,1 geriledi.