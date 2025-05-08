Turcas, istasyon dışı marketlerle büyüyecek

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Akaryakıt perakendesi ve elektrik üretimi alanında Türkiye’nin köklü şirketlerinden Turcas’ın CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, önceki gün gerçekleştirilen genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aksoy, Turcas’ın finansal sonuçlarının yanı sıra grubun yeni yatırım planları ve hedefl erini açıkladı.

Turcas’ın yüzde 30 oranında sermayedarı olduğu amiral gemisi Shell & Turcas Petrol A.Ş, ülke çapında yaklaşık bin 200 istasyondan oluşan bayi ağı, ithalat terminalleri ve Derince’deki madeni yağ fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. Sektördeki dönüşüme dikkat çeken Aksoy, Shell & Turcas olarak akaryakıt dışı satışlara önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Aksoy, “Şirketimizi artık bir akaryakıt dağıtım şirketinden ziyade perakende şirketi olarak tanımlıyor ve konumluyoruz” dedi. İstasyonlarda akaryakıt dışı gelirin payının Türkiye’de hızla arttığına dikkat çeken Aksoy, “Akaryakıt dışı satışların payı konusunda yakın bir geçmişe kadar yüzde 1’leri konuşurken, bugün bu oran yüzde 20-30 seviyelerine geldi” dedi.

Shell & Turcas, 81 şehirde binden fazla noktada bulunan Shell Select marketlerde, 11 farklı kategoride iki bine yakın ürün sunuyor. Kahve, fırın ürünleri ve deli2go sandviçler en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Günde 1 milyon kişiyi ağırlayan Shell & Turcas, 2024 yılında yaklaşık 7 milyon deli- 2go sandviç ve 17,8 milyon bardak kahve satışı gerçekleştirdi. Aksoy, yakıt ihtiyacı olamayanların da alışveriş yapmak için Shell’e geldiğini söyledi. 2025 yılında bu alanda çift haneli büyüme hedefleyen şirket, istasyon dışı ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Pilot mağaza Shell dünyasında ilk defa Türkiye’de uygulanmış olacak. Henüz yer konusunun netleştirilmediğini belirten Aksoy, projenin bu yıl hayata geçirilmesini planladıklarını belirtti.

200 şarj ünitesi daha geliyor

TOGG’un şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Aksoy, “Bugüne kadar Shell Recharge Türkiye ve Trugo markası altında toplam 243 istasyonda 341 yüksek hızlı şarj cihazı hizmete alındı. Bu yıl yaklaşık 200 istasyonda daha şarj ünitesi yatırımı planlıyoruz. Bunun için yaklaşık 15 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.

Turcas Petrol’ün 2025 hedeflerinden biri yurt dışına yatırım yapmak. Aksoy, sadece Avrupa değil, yakın ve uzak ülkelere de yatırım yapabileceklerinin sinyallerini verdi.

Denizli’de GES yatırımı yapıyor

Turcas, elektrik üretimi alanında ise yüzde 30 oranında sermayedarı olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ile faaliyet gösteriyor. Bu alandaki yatırım planlarını açıklayan Aksoy, “Santralimizin iç tüketimini karşılamak amacıyla 20 MW’lık bir hibrit GES yatırımının izin süreçlerini 2024 içinde tamamladık. Bu projenin tahmini yatırım bedeli 10 milyon dolar seviyesinde. Bu yıl proje hayata geçer” dedi.

■ Düzenli temettü dağıtmayı hedefliyor

Turcas’ın finansal görünümüne yönelik değerlendirme de yapan Aksoy, “Turcas olarak son birkaç yıldır öncelikli hedefimiz finansal borçluluğumuzun azaltılmasıydı. 2022 yılında jeotermal iştirakimizin satış işleminden elde ettiğimiz nakit ve 2023 ve 2024 yıllarında iştiraklerimizden gelen nakit girişleri sayesinde bunu başarıyla gerçekleştirmiş, finansal borçluluğumuzu sıfırlamış ve net nakit pozisyonuna geçmiş bulunuyoruz. Turcas’ı tekrardan düzenli temettü dağıtan bir şirket haline getirmek için hissedarlarımıza 2024 yılının son ayında 145 milyon TL’lik temettü avansı dağıttık ve buna ek olarak 200 milyon TL temettünün de 30 Haziran 2025’ten itibaren dağıtılması genel kurulumuzda onaylandı. Turcas olarak toplam varlıklarımız 2024 yılsonu itibariyle 10.726 milyon TL seviyesine çıkarken, özkaynaklarımız da 10.683 milyon TL oldu. 2024 sonu itibarıyla konsolide aktiflerimizin neredeyse yüzde 100’ünü (%99,6) özkaynaklarımız ile finanse eder konuma geldik” açıklamasını yaptı.