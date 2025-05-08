Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 9.074,62 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,28 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.250 ve 9.350 puan seviyeleri direnç, 9.100 ve 9.000 seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Fed sonrası küresel piyasalar

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirdi.