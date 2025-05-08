Gayrimenkulde 10 hisse sektörü ve endeksi geçti

Yıl başından bu yana BIST 100 Endeksi %7,08 düşüş yaşarken, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi %5,13 yükseliş kaydetti. Söz konusu farklılık, endeksteki düşüşe rağmen sektörel ayrışmaların olabileceğini gösteriyor. Konut kredisi faizlerinde yılın ikinci yarısında düşüş beklentisi sektöre yönelik ilgiyi canlı tutuyor.

Batı Ege GMYO yılbaşından bu yana %175, Ziraat GMYO %88, Körfez GMYO ise %91 getiriyle ilk sıralarda yer alıyor. Kızılbük GMYO, Fuzul GMYO ve Yeni Gimat GMYO gibi sektörün diğer firmaları da pozitif performans sergiledi. Özellikle AVM ve ofis kiralama projeleriyle öne çıkan gayrimenkul şirketlerine yönelik bir ilgi söz konusu. Sahip oldukları portföyleriyle ilgili düzenli olarak değerleme yapan GYO’lar yatırımcısı tarafından yakından takip edilirken oluşan fırsatlar da beraberinde fiyatlar üzerinde etkili olabilmekte. Son gelen açıklamalar arasında Ziraat GMYO’nun yakın dönemde kamu ve banka projelerinden kaynaklı taşınmaz genişlemesi gerçekleştirdiği gözleniyor.

Emlak Konut GMYO, Torunlar GMYO ve Yeni Gimat GMYO gayrimenkul endeksinin ağırlık merkezini oluştururken bu hisselerde getiriler daha sınırlı kaldı. Öte yandan Ziraat GMYO yüksek endeks ağırlığına rağmen yılın en çok kazandıran hisseleri arasında yer aldı.

Deniz GMYO, Servet GMYO, Özak GMYO ve Doğuş GMYO yılbaşından bu yana yüzde 20 ila 40 arasında değer kaybetti. Gayrimenkul sektörü içinde yer almak, yatırımcıya kazanç garantisi sunmuyor. Doğru şirket seçimi hâlâ belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

ZEYNEP’E SOR

FİRMA DEĞERİ/NET SATIŞ MI, PİYASA DEĞERİ/NET SATIŞ MI?

FD/Net satış; toplam değer, zararda kullanım, maliyet, sektörel kıyaslama. Karmaşıklık, yanıltıcılık, algıyı ve kâr marjını göstermeme, dönemsellik.

PD/Net satış; basit, yayın, algıyı yansıtma, kısa vadeli, uygunluk sinyali. Borcu ve sermaye yapısını görmeme, eksik analiz, spekülasyon riski.

Son bir yılda dalgalı bir seyir izledi. Kârlı yapıya dönmesi önemli, devamını getirebilmeli

Doğan Holding’in son bir yıldaki fiyat performansını nasıl görüyorsunuz? / Sait Taşlı

Sait, Doğan Holding son bir yılda %6,3 oranında sınırlı bir değer artışı gerçekleştirdi. Aynı süre içinde BIST 100 Endeksi %11 ve Holding Endeksi de %12,7 geriledi. Bu itibarla her iki endeksle karşılaştırıldığında performansı pozitif tarafta oldu. Hisse, son bir yılda ise dalgalı bir seyir izledi. 2024’ün ikinci yarısında düşen ve ardından yatay seyir gerçekleştirirken Şubat 2025’te yükselişi öne çıktı. Tüm bunların dışında 2024 faaliyet döneminde gelirini artırması ve dönem sonunda kâr açıklaması önemli. Firma bir önceki yıl ise zarar açıklamıştı. Kârlı yapının sürmesi hisseyi destekleyen en önemli motivasyon kaynağı olduğu gözleniyor.

Hedeflediği satış tutarı 2023’ün altında bulunuyor. Bu tutara ulaşmaksa teknik olarak mümkün

Alfa Enerji’nin bu yıl hedeflediği gibi 10 milyar TL gelir sağlaması mümkün mü? / Bircan Kılınç

Bircan, şirketlerin yıllık hedeflerine ulaşabilmeleri, sadece teknik kapasite artışıyla gerçekleşmez. Aynı zamanda bu kapasitenin etkin kullanımı, fiyat ve talep koşullarıyla yakından alakalıdır. Alfa Enerji geçtiğimiz yıl 7,7 milyar TL ciro elde etti. Ancak bu tutarın bir önceki yıla kıyasla %31’lik düşüş anlamına geldiği göz ardı edilmemeli. Veriler, şirketin geçtiğimiz yıl ciddi şekilde gelir ve kâr daralması yaşadığını gösteriyor. 2025 yılı için 10 milyar TL ciro ise yaklaşık %30’luk bir büyüme anlamına geliyor. Firma bunun için geçen yıl ortalama 1300 MWp olan kapasiteni %40’tan fazla artması gerekiyor ki bu da teknik olarak mümkün.

YATIRIM FONLARI

HDI Fiba Emeklilik’in BEK fonu, dengeli ve orta risk düzeyiyle bir yılda %31,15 kazandırdı

Fiba Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (BEK), devlet tahvilleri, özel sektör borçlanma araçları ve ters repo ile enflasyon karşısında büyümeyi hedefliyor. 299 milyon TL’lik büyüklüğe sahip fon portföyünün %63,72’si devlet tahvillerinde, %14,90’ı finansman bonolarında ve %8,31’i ters repoda değerlendiriliyor. Yüzde 5,76 doluluk oranı ve 29.823 yatırımcıya sahip bulunuyor. Nisan ayında düşük de olsa nakit çıkışı olan BEK, son 1 yılda %31,15’lik getiri sağladı. Yılbaşından bu yana ise değer artışı %4,13 seviyesinde. Makroekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde düşük volatiliteye sahip, faiz bazlı gelir arayan bireysel yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. BEK, tahvil yoğunluklu fon arayan yatırımcılar için alternatif sunuyor.

TAHVİL

Garanti Faktoring, %55,06 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Garanti Faktoring, 5 Mayıs 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 291.500.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49, bileşik faizi ise %55,06’ya denk geliyor. 181 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,30 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

6 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Garanti Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 6 Mayıs 2025 olurken vade tarihi 3 Kasım 2025 olacak. Piyasada TRFGRFAK2516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKENERJİ

Erzin Santrali’nde geçici kapasite düşüşü yaşıyor. Sorunun giderilmesi için çalışmalar başladı

Akenerji, 904 MWe kurulu güce sahip Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nde teknik nedenlerle üretimi sınırlı kapasiteyle sürdürüyor. Halihazırda santralin bir buhar türbini ve bir gaz türbini ile çalıştığı, teknik sorunların giderilmesi için gerekli inceleme ve onarım çalışmalarının ise başlatıldığı belirtildi. Onarım sonrası santral tam kapasiteyle üretime dönecek. Doğalgaz çevrim santralleri, elektrik üretiminde önemli bir yere sahip. Kombine çevrim santralleri, enerji verimliliği açısından oldukça yüksek performans sergileyen sistemler olurken, elektrik üretiminde kullanılan gazın atık ısısıyla da buhar türbinleri çalıştırılarak enerji üretimi yapılmakta. Arızalar, sadece üretim rakamlarını değil, sistem bazında arz planlamasını da etkilemekte.

KOCAER ÇELİK

Nisanda ay bazında en yüksek üretimi gerçekleştirdi. Bunda tamamlanan yatırımların etkisi var

Kocaer Çelik, nisanda en yüksek aylık üretim seviyesine ulaşarak 61.112 tonluk üretim gerçekleştirdi. Ulaşılan rekor, şirketin 2024 yılında kaydettiği en yüksek aylık üretim olan 55.007 tona kıyasla yaklaşık %11’lik artışa işaret ediyor. Büyümede, Aliağa’daki üç fabrikadan ikisinde tamamlanan yatırım ve revizyon süreçleri ile üretim optimizasyonunun etkisi bulunuyor. Demir çelik sektörü, hem sanayi hem de inşaat başta olmak üzere birçok temel endüstrinin altyapısını oluşturan önemli bir alan. Katma değerli ürün üretimi, sektörde maliyetlerin arttığı ve dış rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda şirketlerin sürdürülebilir kârlılığını sağlamak açısından önem taşıyor. Kocaer Çelik, 2024 faaliyet döneminde gelirini %13 geriletirken yıl sonu kârındaki düşüş de %95’i buldu.

AKFEN GMYO

Terminal Kadıköy projesi hizmete açıldı. Yıllık 9,6 milyon euro sabit gelir elde edecek

Akfen GMYO, Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı alanında geliştirdiği “Terminal Kadıköy” projesini 1 Mayıs itibarıyla hizmete açtı. Proje, şirketin %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat bünyesinde tamamlanırken, Terminal Kadıköy’de yer alan yeme içme ve kültürel alanların işletme hakkı Akfen Turizm’e devredildi. Anlaşmaya göre Akfen GMYO, yıllık 9,6 milyon euro kira geliri elde edecek. Terminal Kadıköy, İstanbul’un en yoğun ulaşım akslarından birinde konumlanarak hem ticari hem de kültürel potansiyeli yüksek bir kentsel dönüşüm projesi niteliği taşıyor. Yüksek Hızlı Tren, Marmaray ve metrobüs ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alan lokasyon, yoğun insan sirkülasyonun olduğu bir noktada konumlanıyor. Bu da ticari alanların sürdürülebilir gelir elde etmesini sağlayacak.