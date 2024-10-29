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Volkan Demirel, Bodrum FK ile görüştüğünü açıkladı

Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü olacağı iddialarına Volkan Demirel'den, "Bodrum FK ile görüşüyoruz. Ancak şu anda resmi bir durum yok" cevabı geldi.

Haber Merkezi
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Volkan Demirel, Bodrum FK ile görüştüğünü açıkladı
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Trendyol Süper Lig kulübü Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığı, Taşdemir'in yerine ise Volkan Demirel ile görüşmeye başlandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili, Fanatik'e konuşan 43 yaşındaki teknik direktör, "Bodrum FK ile görüşüyoruz. Ancak şu anda resmi bir durum yok. İş resmiyete döküldüğünde zaten gerekli açıklamayı da yaparız" dedi.

2022'nin eylül ayında Hatayspor'un başına geçen Demirel, 2024'ün mayıs ayında ise kulüpten ayrılmıştı. Demirel, mayıs ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Bodrum FK, son lig maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Ege temsilcisi ligde üç maçtır galip gelemiyor. Bodrum FK ligde 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

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