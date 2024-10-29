Dava açıyor: ATM'lerden sahte çekle dev bankayı dolandırdılar!

ABD'nin dev bankalarından JP Morgan’ın, sistemindeki bir sorun nedeniyle ATM'lerinden yatırılan çekler denetlemeye girmeden hesaplara nakit aktarıldı. Sahte çek kullanan müşteriler, ATM'den nakit çekti.

Kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında videolar yayılmaya başlarken, kullanıcılar da çektikleri paralarla yaptıkları harcamaları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Banka, videoları gördükten sonra güvenlik açığının farkında vardı. ATM'lerden çek kabul edilmezken, karar alınana dek binlerce kişi tarafından bu işlemlerin yapıldığı ortaya çıktı.

Parasını geri istiyor

JP Morgan yetkilileri, sahte çek karşılığında para çekilen hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu. Paraların iadesini talep Eden dev banka, çekilen tutara faiz ve avukatlık ücretlerini de ekledi.

Önceliği büyük meblağlara veren banka, eyaletlerde ayrı ayrı dava açmak zorunda olurken, JPMorgan sözcüsü Drew Pusateri, CNBC’ye verdiği röportajda, “Dolandırıcılık herkesi etkileyen ve bankacılık sistemine olan güveni zedeleyen bir suçtur. Bu davaları takip ediyoruz ve müşterilere karşı dolandırıcılık yapan biri varsa, sorumlu tutulmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak iş birliği yapıyoruz” dedi.