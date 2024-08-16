JP Morgan 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptı

JP Morgan, yayımladığı son raporda, Türk Hava Yolları (THY) için yatırım tavsiyesini "Nötr"den "Ağırlığını Arttır" (Overweight) seviyesine yükseltti. Analizde, THY’nin şirket değerlendirmesi yapılırken, hisse senedi için de hedef fiyat 494 TL oldu. Ancak bankanın THYAO tahmininden önemli bir detay ortaya çıktı.

CNBC-e’den Ahmet Bal haberine göre, JP Morgan 2025 Aralık için THY'nin hedef fiyatını 494 TL'ye yükseltirken hisse fiyatının dolar bazında 11,8 dolara çıkmasını beklediğini ifade edince JP Morgan'ın 2025 sonu için dolar/TL tahmini de görüldü.

JP Morgan’ın 2025 yıl sonu dolar tahmini 41,86 TL oldu.

JP Morgan’ın da dolar beklentisi geriledi

JP Morgan'ın THY için bir önceki tahmini Haziran 2025 dönemini kapsarken, THYAO’daki hedef fiyatı 334 lira olmuş, bu da 7,8 dolar hisse fiyatlamasıyla dolar/TL tahminini 42,82 TL olarak gösteriyordu.

JP Morgan'ın dolar/TL beklentisinin Haziran 2025'te 42,82 öngörüden, Aralık 2025’e 41,86'ya gerilediği görülüyor.

TCMB’nin anketinde yurt içi katılımcıların dolar/TL beklentisinin 2024 sonu için 37,28 lira olduğu görülürken, 2025 sonu için beklenti 42,03 seviyesinde oluştu.

THY’de beklentiler

Raporda, THY'nin pandemi sonrası dönemde kârlılığını önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor. 2023 yılında ayarlanmış EBITDA marjı yüzde 28’e ulaşarak, pandemi öncesi seviyelerin iki katına çıkmış durumda. Ancak, artan rekabet nedeniyle kârlılıkta bir normalleşme bekleniyor. Bu nedenle, 2024 ve 2025 yılları için marj beklentileri yüzde 26-29 aralığına revize edildi.

JP Morgan, THY’nin artan jeopolitik uçuş kısıtlamalarına rağmen, minimal getiri erozyonu ile pazar payı kazanmaya hazır olduğunu belirtti. Şirketin kargo gelirlerinde yüzde 37’lik bir artışla hızlı bir toparlanma gösterdiği ve bu durumun, sektördeki baskıları dengeleme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Riskler ve değerleme

Raporda, THY'nin operasyonel kârlılığının yakıt fiyatlarındaki değişiklikler, döviz kurları ve küresel büyüme gibi faktörlerden etkilenebileceği belirtiliyor. Özellikle şirketin EUR ve USD'de uzun pozisyonları bulunurken, zayıf TL karşısında bu durumun risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

THY'nin hisse senedi, EV/EBITDAR çarpanlarına dayalı olarak değerlendirildi ve 2025-2026 hedef çarpanları 5.0x olarak belirlendi. JP Morgan, Türk Hava Yolları için USD bazlı hedef fiyatı 494 TL olarak belirledi.

Hisse fiyatı için güçlü beklentiler

JP Morgan’ın raporunda, THY'nin özellikle zorlu endüstriyel koşullar altında bile güçlü performans sergilemesi bekleniyor. Şirketin, artan rekabet ve jeopolitik riskler karşısında yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu ifade edilirken, hisse senedinin cazip bir yatırım fırsatı sunduğu vurgulandı.