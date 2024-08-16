Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 51 finans, 18 reel sektör profesyoneliyle görüşerek oluşturduğu anket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 42,95'ten yüzde 43,31'e yükseldi.

TCMB, ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

2024 yılı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu.

Enflasyon beklentileri

Gelecek yıla yönelik TCMB’nin tahmini olan yüzde 14 seviyesinin üzerinde gerçekleşen beklentilerde, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02’den bu anket döneminde yüzde 28,71’e gerilediği görülürken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,32’den yüzde 19,30’a geriledi.

Anket sonuçlarında, 2024 yılı ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,13 olasılıkla yüzde 23,00-26,99 aralığında, yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00-30,99 aralığında ve yüzde 16,71 olasılıkla da yüzde 31,00-34,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

2024 yılı ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde de TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00-25,99 aralığında artış göstereceği öngörülürken, tek haneden uzak görüldü.

Faizde beklenti değişmedi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,30 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olurken, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Dolarda sınırlı gerileme

Anket katılımcılarının cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL olurken, bu anket döneminde 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi değişmedi

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşirken, GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 olurken, bu anket döneminde yüzde 3,5 oldu.