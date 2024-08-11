THYAO hisseleri için hedef fiyat yükseltildi!
Milyonlarca yatırımcının değerlenmesini beklediği THY (THYAO) hisselerine yönelik Ziraat Yatırım çarpıcı tahminde bulundu.
Ülkemizde 8 milyonu aşkın yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul günden güne büyümeye devam ediyor. En popüler hisselerin başında gelen THYAO ise yatırımcıların yoğun bir şekilde dikkatini çekiyor.
Henüz temettü vermese de çok konuşulan ve çok sayıda yatırımcının portföyünde barındırdığı Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri değerlenmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise al fırsatının bulunduğu süreçte hisse portföyünü genişletmek istiyor.
rotaborsa.com’un haberine göre ise Ziraat Yatırım’ın THYAO hisseleri için tavsiyesi belli oldu.
Aracı Kurum: Ziraat Yatırım
Hedef fiyat: 508,50 TL
Son fiyat: 301,75 TL
Tavsiye: Al
Prim potansiyeli: %68,51
Açıklanma tarihi: 9 Ağustos 2024