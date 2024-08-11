THYAO hisseleri için hedef fiyat yükseltildi!

Henüz temettü vermese de çok konuşulan ve çok sayıda yatırımcının portföyünde barındırdığı Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri değerlenmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise al fırsatının bulunduğu süreçte hisse portföyünü genişletmek istiyor.