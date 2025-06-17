Watsons Türkiye’den sürdürülebilir geleceğe güçlü adım

Sürdürülebilirlik alanındagüzellik ve kişisel bakım perakende sektörüne öncülük eden Watsons Türkiye, "Watsons İyilik Hareketi" çerçevesinde çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarını odağına alan çalışmalarıyla dikkat çeken ikinci sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Watsons’ın iklim kriziyle mücadeleden kadın emeğinin desteklenmesine kadar uzanan geniş çaplı sürdürülebilirlik çalışmalarını ve 2024 yılına ait somut başarılarını gözler önüne seriyor.

2024 yılında 174.300 kWh enerji tasarrufu sağladı

2023’te Kapsam 1 emisyonlarını 2018 yılına göre %14,9 oranında azaltarak önemli bir başarıya imza atan Watsons Türkiye, 2024 yılında ise kapsam 1 emisyonlarını 2018 baz yılına göre %16,1 azalttı. 2024 yılında bu başarı daha da ileri taşıyan Watsons Türkiye, elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak Kapsam 2 emisyonları sıfırladı. IREC sertifikası ile bu dönüşüm uluslararası düzeyde belgelenirken, 2024 yılında fatura ve tüketim takibiyle174.300 kWh enerji tasarrufu sağladı.

Doğaya 420.000 yeni fidan kazandırdı

#WatsonsİyilikHareketi kapsamında yürütülen “Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor” projesiyle 573 futbol sahası büyüklüğünde alana 420.000 fidan diken Watsons Türkiye, 2023 yılında düzenlenen Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi’nde ise 1.000 fidan bağışı ile etkinlikten kaynaklı karbon salımını yaklaşık 10 katı telafi etti.

Sürdürülebilirlik kültürünü mağazalara taşıdı

Sürdürülebilirliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla 349 mağazasında çalışanlarından birini “Sürdürülebilir Yaşam Elçisi” olarak görevlendirenWatsons Türkiye, bu elçiler ile mağazalarda sürdürülebilirlik farkındalığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerine rehberlik ederek sürdürülebilir ürün tercihlerini teşvik ediyor.

Sıfır atık ve yeşil mağaza uygulamalarıyla karbon ayak izini azaltıyor

Atık yönetimi süreçlerini güçlendiren Watsons Türkiye, 2023-2024 yılları arasında 78 mağazasında “Sıfır Atık Belgesi”nin sahibi oldu. 2024 yılında toplam operasyonel atık miktarını 2018 baz yılına göre %38 azaltan Watsons Türkiye’nin 2023 yılı toplam operasyonel atık miktarı 2018 baz yılına göre %37 azalış gösterdi.

Watsons Türkiye,yeni açılan mağazalarını ise enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde tasarlıyor. Mevcut mağazalarda bakım-onarım süreçleri dönüştürülmüş malzemelerle yürütüyor.

Sürdürülebilir ürünlerde büyük artış

Watsons Türkiye’deki sürdürülebilir yaşam ürünlerinin cirodaki payı 2023’te %9,4 iken, 2024’te %13,4’e yükseldi. 160 mağazada oluşturulan “Sürdürülebilir Yaşam Köşeleri”nde 880’e yakın ürün, bilinçli tüketim için öne çıkarıldı.

Kadın güçlenmesi ve yerel ekonomiye destek

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle yürütülen “Watsons İyilik Hareketi Kadın Emeğini Desteklemeye Çağırıyor”projesi kapsamında, kadın kooperatifleri tarafından üretilen 248.000 ürün satışa sunularak 500’den fazla kadının ekonomik olarak güçlenmesi sağlandı. Projeyle 1 milyon TL’ye yakın gelir elde edilirken Watsons Türkiye, 2030 yılına kadar 1.000 kadına ulaşmayı hedefliyor.

Kadın çalışan oranıyla sektörde lider

%82 kadın çalışan ve %67 kadın yönetici oranıyla dikkat çeken Watsons Türkiye, 2024 yılında 3.450 çalışanına toplam 40.253 kişi saat eğitim verdi. “W-Generation” staj programıyla ise gençlerin kariyer yolculuklarınadestek verdi. “Watsons İyilik Hareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor” projesiyle iş ortaklarını da kadın çalışan sayılarını artırmaları yönünde teşvik eden Watsons Türkiye, her yıl düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nde, 2021 yılından bu yana kadın çalışan oranı %65 ve üzerinde olan iş ortaklarını ödüllendirerek farkındalık yaratıyor.

Tedarikte de sürdürülebilirliği benimsiyor

Watsons Türkiye, tedarik zincirinde de sürdürülebilirliği önceliklendirmeye devam ediyor. Üretici firmaların sosyal ve çevresel performanslarınıyakından takip ederek aksiyon planları yapma ve çevresel etkilerini azaltma konusunda teşvik eden Watsons Türkiye’nin tedarikçilerinin %86’sı yerli firmalardan oluşuyor. Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş sektöründe bir ilki daha gerçekleştiren Watsons Türkiye’nin ikinci sürdürülebilirlik raporuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“İklim krizi, kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlik gibi küresel sorunlara çözüm üretmenin iş dünyasının sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu sorumlulukla sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamanın gururunu yaşamıştık. Şimdi ikinci raporumuzla bir adım daha ileri giderek bu sorumluluğu nasıl sahiplendiğimizi ve hangi adımları attığımızı bir kez daha şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Sürdürülebilirliği bir iş modeli değil, bir yaşam biçimi olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Watsons İyilik Hareketi’çatısı altında 2023-2024 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”