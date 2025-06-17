BofA'nın anketi açıklandı: Ekonomi için beklentiler iyileşiyor

Bank of America (BofA) küresel fon yöneticisi anketine göre, yatırımcılar arasındaki küresel ekonomik beklentiler haziran ayında daha da iyileşti.

Ankete göre, yatırımcıların yüzde 46'sı önümüzdeki 12 ay içinde daha zayıf bir ekonomi beklerken, bu oran mayıs ayında yüzde 59, nisan ayında ise yüzde 82 idi.

Resesyon beklentileri ise, yatırımcıların yüzde 36'sının önümüzdeki yıl için resesyon ihtimalinin düşük olduğunu söylemesiyle düşüşe geçti.

Bu oran, nisan ayında resesyonun olası olduğunu söyleyen yüzde 42'lik orana kıyasla daha düşük.