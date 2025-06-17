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Barclays: Çin ekonomisi zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor

Jian Chang liderliğindeki Barclays analistleri, Mayıs ayı ekonomik verilerindeki bazı parlak noktalara rağmen Çin ekonomisinin zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini savundu.

Haber Merkezi
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Barclays: Çin ekonomisi zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor
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Analistler, e-ticaret platformlarının yıl ortası satış etkinliklerine erken başlaması nedeniyle talebin önden yüklenmesi sayesinde perakende satışların mayıs ayında gözle görülür bir şekilde toparlandığını belirtti.

Ancak Barclays, Çinli yetkililer yeni ve daha büyük bir takas programı başlatmadığı sürece perakende satışlardaki toparlanmanın sürdürülemeyeceğini düşünüyor. Banka, Mayıs ayında emlak satışlarındaki düşüşler genişlerken bile emlak yatırımlarında derin bir daralma yaşandığına işaret ederek, “Emlak sektörü hala bir dip arıyor” dedi.

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