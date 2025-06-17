Almanya stratejik gaz rezervi oluşturmayı planlamıyor

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan enerji krizinden bu yana, Avrupa Birliği ülkeleri arz kesintilerine karşı korunmak için depolama alanlarını arttırmaya yöneldi.

Almanya, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi ve geçtiğimiz ay Alman boru hattı lobi grubu FNB, kalıcı bir ulusal rezerv de dahil olmak üzere gaz depolamaya yönelik yeni bir yaklaşım önerdi.

Sözcü, "Şu anda ekonomi bakanlığı tarafından buna strateji depolama ilişkin herhangi bir düşünce yok" dedi ve arzın genel olarak güvenli olduğunu ekledi.