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Almanya stratejik gaz rezervi oluşturmayı planlamıyor

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın önümüzdeki kışlar için gerekli dolum seviyelerini değiştiren son mevzuatının özel sektörü arz güvenliğini sağlamaya teşvik edeceği için ulusal bir gaz rezervi oluşturmayı planlamadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Almanya stratejik gaz rezervi oluşturmayı planlamıyor
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Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan enerji krizinden bu yana, Avrupa Birliği ülkeleri arz kesintilerine karşı korunmak için depolama alanlarını arttırmaya yöneldi.

Almanya, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi ve geçtiğimiz ay Alman boru hattı lobi grubu FNB, kalıcı bir ulusal rezerv de dahil olmak üzere gaz depolamaya yönelik yeni bir yaklaşım önerdi.

Sözcü, "Şu anda ekonomi bakanlığı tarafından buna strateji depolama ilişkin herhangi bir düşünce yok" dedi ve arzın genel olarak güvenli olduğunu ekledi.

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