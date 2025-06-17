THY, 10. kez ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ oldu

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları, 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde onuncu kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu” ödülünü kazanarak havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha sergiledi. Havacılığın Oscar’ları olarak kabul edilen ödül töreni, 17 Haziran tarihinde Paris’teki tarihi Hava ve Uzay Müzesi’nde gerçekleştirildi.

THY 8 ödül birden aldı

Avrupa’nın en iyi havayolu ünvanının yanı sıra, “Dünyanın En İyi Business Class İkramı”, “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu”, ‘’Avrupa’nın En İyi Business Class’ı”, “Avrupa’nın En İyi Ekonomi Class’ı”, “Güney Avrupa’nın En İyi Business Class’ı”, “Avrupa’nın En İyi Business Class İkramı” ve “Avrupa’nın En İyi Ekonomi Class İkramı” ödüllerine layık görülen milli havayolu aldığı ödüllerle bölgedeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yolcuların geri bildirimleri temel alındı

Milyonlarca uluslararası yolcunun doğrudan geri bildirimleri temel alınarak verilen bu ödüller, yolcu memnuniyetinin gerçek bir göstergesi olma niteliği taşıyor. Türk Hava Yolları’nın üstün hizmet kalitesi, rakipsiz uçuş ağı ve Turkish DO&CO ile hazırlanan eşsiz uçak içi ikramları, misafirlerine olan değişmeyen bağlılığını ve hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

Ahmet Bolat: En iyi seyahat deneyimini sunacağız

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Değerli misafirlerimizin oylarıyla bir kez daha Avrupa’nın En İyi Havayolu seçilmek, Türk Hava Yolları ailesi için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı ve diğer ödüller, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve tutkularının bir yansımasıdır. Türk misafirperverliğinin köklü geleneğinden ilham alıyoruz ve misafirlerimize ve Skytrax organizasyonuna bizlere duydukları güven ve takdirleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Her geçen gün genişleyen küresel ağımızda yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Skytrax CEO’su Plaisted: Titizlikle hazırlanmış bir hizmet sunuyorlar

Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise “Türk Hava Yolları’nın 2025 Dünya Havayolu Ödülleri’nde Avrupa’nın En İyi Havayolu, Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi ve Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu ödülleri de dahil olmak üzere toplam sekiz ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları, misafirperverliğinden uçak içi ikram kalitesine kadar misafirlerin beğenisini kazanmasının yanı sıra titizlikle hazırlanmış bir hizmet sunmaya devam ediyor. Bu sonuçlar, havayolunun bölgesindeki lider konumunu ve küreseldeki istikrarlı yerini bir kez daha teyit ediyor.’’ ifadelerini kullandı.